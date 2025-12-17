Faux rapport sur les bandes criminelles en Corse : Jean-Toussaint Plasenzotti répond à Alexandre Farina

Quelques jours après l’interview d’Alexandre Farina sur Corse Net Infos, dans laquelle il réagissait à sa nomination dans le faux rapport sur les bandes criminelles en Corse diffusé anonymement et largement dans la société insulaire la semaine dernière, Jean-Toussaint Plasenzotti, porte-parole du collectif anti-mafia Massimu Susini, a tenu à répondre aux propos du premier adjoint au maire d’Ajaccio, qu’il juge « mensongers au point de tomber dans la caricature ».



« Ses explications sont complètement ahurissantes, puisqu’il nous prête des déclarations que nous n’avons jamais faites », estime-t-il en faisant référence aux propos de l'élu dans lesquels il affirme ne pas s’être rendu à la manifestation anti-mafia organisée le samedi 15 novembre ayant « détesté ce discours manichéen visant à culpabiliser les élus qui seraient complices de collusion avec une prétendue mafia ». « Il invente le fait que nous aurions dit que les Corses, spécialement les élus, sont des mafieux. C'est une absurdité sans nom : les milliers de Corses qui sont descendus dans la rue, évidemment, ne sont pas des mafieux, et ceux qui n'ont pas assisté à la manifestation ne sont pas des mafieux non plus. Les mafieux, on les voit dans les faits divers, dans les assassinats, dans les procès et dans les condamnations », affirme Jean-Toussaint Plasenzotti.





Si Alexandre Farina, pour expliquer son absence à la manifestation anti-mafia, explique ne pas avoir « la culture des manifestations et des défilés derrière des slogans », il ajoute qu’il se voyait mal « défiler derrière certaines personnalités appelant à ces rassemblements et dont chacun connaît soit le passé, soit l’entourage familial », et parle « d’échec probable des mobilisations et la faible adhésion des Corses ». En réaction, Jean-Toussaint Plasenzotti indique qu’il est « mal venu de la part de M. Farina de faire ce genre d’observations honteuses, d’ailleurs présentes dans le faux rapport, alors qu’on ne lui a jamais fait de remontrances sur son entourage amical pas plus que nous n’avons jamais parlé de la mairie d’Ajaccio ». À propos de la manifestation, il parle d’une « grande manifestation avec plus de 2 000 personnes à Ajaccio » et de « deux manifestations à Ajaccio et à Bastia » six mois plus tard, une chose « qui ne s’est jamais vue en Corse avec autant de soutien ».





« C’est vrai qu'il n'y avait pas toute la Corse, mais aujourd'hui, qui est capable de rassembler autant de gens dans la rue, surtout par rapport à un phénomène de criminalité organisée qui fait peur et qui intimide ? Nous avons progressé en nombre et en qualité des personnes qui ont participé à la manifestation. Dans les trois manifestations, nous avons eu le plaisir de voir venir nous saluer le préfet de Corse, le préfet de Haute-Corse. De très nombreux élus étaient là, le représentant de l’Église de Corse également, et un adjoint de la mairie d’Ajaccio. Pour la première fois, une minute de silence a été faite pour les victimes innocentes à Ajaccio et à Bastia, avec également la présence de familles et de proches de victimes. C'est la première fois que, dans une manifestation, au moment de l’émotion, les gens se rassemblent derrière des banderoles pour rappeler les souvenirs de personnes qui ont été assassinées par le crime organisé. On a de quoi être satisfaits. »

