WUKF France était à Ajaccio pour promouvoir un karaté pluridisciplinaire

Structurer le développement des arts martiaux, renforcer les liens entre les disciplines et encourager une vision moderne et ouverte des pratiques. La World Union of Karaté Federations (WUKF France) était à Ajaccio le week-end dernier pour deux journées de rencontres importants pour l'avenir des disciplines en Corse.
Le coup d'envoi a été donné samedi au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC) avec un séminaire officiel consacré au thème "La WUKF et le développement de ses disciplines sportives". Dirigé par Hervé Puveland, président de la WUKF France, et Louis Da Silva, trésorier national, ce temps de travail était ouvert à l'ensemble des clubs de karaté et disciplines associées. Il a permis de présenter la vision stratégique et la politique de développement de la WUKF France et de laisser place à l'échange pour renforcer les liens institutionnels, soutenir l'essor des pratiques sportives et éducatives et encourager une dynamique fédératrice et interdisciplinaire.
Sous l'impulsion de Jean-Michel Feracci, président de l'ACA Arts Martiaux et vice-président de la Fédération, ce rapprochement a été organisé avec le président de la WUKF France afin de présenter la fédération et ses objectifs aux pratiquants insulaires. L'initiative a été un succès : "Ça a vraiment fonctionné", se félicite Jean-Michel Feracci. La mobilisation, avec "plus de 45 participants", a permis des rencontres avec plusieurs experts qualifiées de "magiques" par le président de la Fédération, qui ont permis "d'enrichir la pratique de tous." A ce jour, six clubs insulaires sont déjà affiliés à la WUKF France.
Le soir, le Dojo du Complexe Sportif Pascal Rossini a accueilli une rencontre interdisciplinaire des arts martiaux. Elle a réuni des pratiquants et enseignants de disciplines variées : Karaté, MMA, Krav-Maga, Yoseikan Budo, ainsi que l'ensemble des sports de combat et arts martiaux associés. L'objectif de cette rencontre était promouvoir le dialogue entre les disciplines et favoriser l'enrichissement mutuel pour affirmer une vision moderne et ouverte des arts martiaux sur le territoire ajaccien.
La dynamique s'est poursuivie le lendemain, avec un stage de formation aux grades. Ce stage spécifique, sous la direction de Louis da Silva, était consacré à la formation des grades et du jury des grades. Il visait à initier la mise en place d'une Commission des Grades WUKF intégrant des hauts gradés insulaires, reconnaissant ainsi l'expertise locale et assurant une gestion des grades par des acteurs du territoire.
L'ensemble de ces initiatives marque un engagement fort de la WUKF France pour structurer et dynamiser la pratique des arts martiaux en Corse.
