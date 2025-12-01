Jusqu’à 110 mm de pluie ce mardi matin : le trafic maritime perturbé, la circulation coupée sur plusieurs routes et des écoles fermées en Haute-Corse

La Haute-Corse fait face ce mardi à un épisode pluvieux intense ! Placée en vigilance jaune par Météo France pour les critères « pluie-inondation », « orages », « vagues-submersion » et « crues », le département enregistre des cumuls importants depuis ce matin, notamment sur Bastia et ses reliefs, où 70 à 110 mm de pluie sont tombés. « C’est surtout la façade est du département qui est particulièrement touchée », explique Jérémy Gaudin, prévisionniste au centre Météo France d’Ajaccio. « Il y a actuellement une accalmie entre la Castagniccia et le Fiumorbu, mais ça va reprendre cet après-midi. Par contre, il n’y a pas d’accalmie entre la région bastiaise et le Cap. » Selon les prévisions, 40 à 60 mm sont attendus sur la région bastiaise, la Plaine orientale et la Castagniccia, avec 80 mm attendus localement.





Plusieurs routes fermées





Si les pluies abondantes n’ont, pour l’heure, pas entraîné d’interventions significatives selon la préfecture de Haute-Corse, « il est toutefois noté des conditions de circulations altérées et des difficultés pour accéder à certains établissements scolaires ». À Biguglia, la Police nationale indique que « le pont submersible, la route impériale à hauteur des collines et la sortie de la ZI Tragone vers ou venant du karting (chemin de Marana) sont fermés à la circulation ». La préfecture, elle, précise que les écoles de Piedicroce, Patrimonio et Ghisonaccia ont été fermées. Elle indique également « qu’on enregistre, durant la matinée, 15 interventions sans gravité des sapeurs-pompiers, liées aux évènements métrologiques ».





Quelques retards sur les transports





Si le Vizzavona, bloqué en mer pendant plusieurs heures, a finalement pu amarrer dans le port de Bastia, la préfecture précise que « le transport maritime est légèrement perturbé et que quelques retards sont à prévoir ». Le transport aérien n’est quant à lui pas impacté. Selon Météo France, l’épisode pluvieux devrait progressivement s’atténuer en fin de journée et dans la nuit. « La vigilance reste active jusqu’à 21h. Après cette heure, ça devrait se calmer progressivement en région bastiaise et dans le Cap, même un peu avant pour le reste du département. En cours de nuit, ce sera quasiment terminé. »



Malgré cette accalmie attendue, la préfecture de Haute-Corse rappelle la plus grande prudence, notamment pour cet après-midi : « ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée, dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux, ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages, respecter les déviations mises en place, ne pas s’abriter sous les arbres, respecter les consignes données par les services de sécurité, éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne ». Il est également conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode « en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00 » ou via le site de vigilance de Météo France.

