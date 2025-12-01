U tempu in Corsica
Sur la partie est de la Corse, en vigilance pluie inondation et vagues-submersion, le temps se dégrade avec de fortes pluies orageuses une grande partie de la journée. Le vent d'est à sud-est souffle jusqu'à 70/80 km/h sur le Cap Corse, Les températures maximales se situent entre 16 et 17 degrés.
