CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marie Darnéal 17/12/2025 Ajaccio : L'artiste Mako Deuza présente des toiles inédites à l'espace Diamant jusqu'au 23 décembre 16/12/2025 ​Ajaccio éclaire Noël autrement : « Natali in Aiacciu 2025 » passe au solaire 16/12/2025 Jusqu’à 110 mm de pluie ce mardi matin : le trafic maritime perturbé, la circulation coupée sur plusieurs routes et des écoles fermées en Haute-Corse 16/12/2025

U tempu in Corsica


le Mardi 16 Décembre 2025 à 07:05

Sur la partie est de la Corse, en vigilance pluie inondation et vagues-submersion, le temps se dégrade avec de fortes pluies orageuses une grande partie de la journée. Le vent d'est à sud-est souffle jusqu'à 70/80 km/h sur le Cap Corse, Les températures maximales se situent entre 16 et 17 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos