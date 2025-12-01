Stationnement gratuit à Ajaccio : une mobilisation exceptionnelle pour sauver le centre-ville pendant les fêtes

Face aux enjeux de fréquentation du centre-ville en période de fêtes, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse et la Ville d’Ajaccio ont annoncé coup sur coup des mesures exceptionnelles de gratuité destinées à encourager les consommateurs à revenir dans l’hypercentre. Comme chaque fin d’année depuis quatre ans, la CCI de Corse renouvelle son opération de stationnement gratuit dans ses parkings.

Du 8 au 28 décembre inclus, trois heures de gratuité sont accordées dans les parkings de la Jetée de la Citadelle, Sampieru, Margunaghju et Tino Rossi, face au Palais des Congrès. Une initiative assumée comme un soutien direct au commerce de proximité. « Cela permet un turn-over dans les parkings mais aussi aux personnes qui souhaitent accéder au centre-ville de le faire à moindre coût », explique Anthony Pietri, responsable de la plaisance et des parkings à la CCI de Corse. « C’est également un coup de pouce pour les commerçants de l’hypercentre, même si cela représente un manque à gagner pour la CCI ».



La Ville d’Ajaccio, 5 heures de gratuité sur l’ensemble journée

Mais cette année, l’effort est renforcé par une annonce majeure de la Ville d’Ajaccio : « Du mardi 16 décembre 2025 au samedi 3 janvier 2026, la municipalité met en place une extension exceptionnelle de la gratuité du stationnement de surface en centre-ville. Habituellement limitée à deux heures entre 12h et 14h, du lundi au samedi, la gratuité sera prolongée de trois heures supplémentaires ».

Le dispositif concernera les zones de stationnement « orange » et « bleue », couvrant un large périmètre stratégique : l’ensemble du cours Napoléon, du carrefour du Diamant jusqu’à l’avenue Colonel Colonna d’Ornano, mais aussi les principales artères du centre-ville, telles que les cours Général Leclerc et Grandval, les boulevards Pascal Rossini, Lantivy, Danielle Casanova, Roi-Jérôme et Sampiero, ainsi que le quai L’Herminier.



Concrètement, les automobilistes n’auront aucune démarche à effectuer sur les horodateurs ni via l’application PayByPhone, dans la limite des trois heures gratuites - ou jusqu’à cinq heures en cas de cumul avec la pause méridienne. Le respect de ces durées sera directement contrôlé par les agents de surveillance de la voie publique (ASVP).



Derrière cette mesure exceptionnelle, un contexte particulier. Depuis le 2 décembre, le mouvement de grève des chauffeurs de bus de la société Muvistrada perturbe fortement les déplacements urbains. Une situation qui pénalise directement l’activité commerciale du centre-ville, à quelques jours de Noël. En facilitant l’accès en voiture, la Ville entend limiter l’impact de ce conflit social sur les commerces et maintenir une dynamique économique déjà fragilisée.