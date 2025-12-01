Un annu dopu : L'entrée de ville d'Ajaccio porte désormais le nom de "promenade Pape François"

Il y a un an jour pour jour, Papa Francescu était à Ajaccio pour une visite historique. Son parcours dans la ville avait débuté sur le front de mer où à bord de sa papamobil, il avait salué les Corses présents et béni les enfants. Un an plus tard, sur cette même entrée de ville côté mer, le maire Stéphane Sbraggia aux côtés du Cardinal François Bustillo a inauguré la promenade Pape François.
"Nommer un lieu, c'est inscrire une intention dans la durée. C'est affirmer ce que l'on souhaite transmettre et l'héritage que l'on laisse à celles et ceux qui viendront après nous" déclarait le premier magistrat, entouré des élus, du Cardinal François Bustillo et des élèves de Saint-Paul. "En donnant aujourd'hui son nom à cette promenade, Ajaccio prolonge le geste (...) Elle inscrit cette visite dans la durée et l'ancre dans le paysage urbain, dans notre conscience collective." A travers ce choix, la Ville affirme son attachement à une "laïcité apaisée, que personne ne nous ôtera" et à son histoire.
Cette promenade, qui sera empruntée par les habitants, les visiteurs, nos enfants, nos anciens, se veut "un espace de respiration, de paix (...)" poursuivait le maire. "Tous marcheront sans toujours le savoir, sur un chemin habité par une idée simple et exigeante qui fut l'une des marques les plus fortes du pontificat de François : celle que la dignité humaine est première, que la fraternité est une responsabilité, que le paix commence souvent à hauteur d'homme. Puissions-nous trouver dans l'esprit que le Pape François nous a laissé, l'inspiration nécessaire pour que cette promenade devienne un chemin de mémoire, de concorde et d'avenir".
La ville prolonge cet événement historique et l'inscrit dans sa mémoire collective
(Photos Paule Santoni)
Le Cardinal Bustillo a ensuite béni "avec beaucoup de bonheur" cette promenade, l'entrée en ville. "On donne un nom, on donne une identité à cette promenade, le nom d'une personne qui est passée par notre ville en faisant du bien. Il faut que la mémoire de Papa Francescu, son message, son action, sa présence marque notre histoire."
La jeunesse associée aux célébrations
Les élèves de Saint-Paul étaient présents pour l'événement. Les écoliers ont entonné "Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu" et les élèves de terminale ont fait lecture de leurs messages et de ceux de Papa Francescu.
La plaque a été dévoilée et cette inauguration s'est clôturée au son du dio salve regina interprété par l'élu Christophe Mondoloni.
Cette seconde journée de célébration se poursuit avec ce soir à partir de 18h, dans toutes les églises, les secteurs paroissiaux, une messe, une célébration, un rassemblement en l'honneur de Papa Francescu.
