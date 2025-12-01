CorseNetInfos
Incendie de "L'Alba" à Bastia : une enquête ouverte pour « destruction par un moyen dangereux »


Léana Serve le Lundi 15 Décembre 2025 à 11:00

Un incendie s’est déclaré ce lundi matin au rez-de-chaussée d’un immeuble du quai des Martyrs à Bastia, ravageant un établissement de nuit. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour « destruction par un moyen dangereux » et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale.



Un violent incendie s’est déclaré peu après 4h30 ce lundi matin au rez-de-chaussée d’un immeuble du quai des Martyrs, à Bastia, au niveau de l’établissement Alba. À l’arrivée des secours, le commerce était entièrement embrasé. D’importants moyens ont été mobilisés par les sapeurs-pompiers de Haute-Corse : deux fourgons incendie, une échelle aérienne, deux véhicules de commandement et une ambulance, accompagnés des forces de l’ordre pour sécuriser la zone. Aucune victime n’est à déplorer, tant dans le commerce que dans les étages supérieurs de l’immeuble.

Les enquêteurs devront maintenant faire la lumière sur l’origine de l’incendie. Contacté, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, indique « qu’une enquête a été ouverte du chef de destruction par un moyen dangereux » et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Haute-Corse. Le procureur précise également « qu’à ce stade, en l’état des constatations, les circonstances exactes de cet incendie ne sont pas encore formellement déterminées ».






