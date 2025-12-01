A màghjina - San Ghjuvà, duie volte in luce
À la tombée du jour, le double campanile de l’église Saint-Jean-Baptiste se reflète dans une flaque près des eaux du Vieux-Port de Bastia. Un jeu de lumière et de symétrie qui prolonge la silhouette emblématique de l'église dans le calme du soir
