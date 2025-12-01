CorseNetInfos
A màghjina - San Ghjuvà, duie volte in luce


le Lundi 15 Décembre 2025 à 07:28

À la tombée du jour, le double campanile de l’église Saint-Jean-Baptiste se reflète dans une flaque près des eaux du Vieux-Port de Bastia. Un jeu de lumière et de symétrie qui prolonge la silhouette emblématique de l'église dans le calme du soir
Si, comme Hervé Tusoli , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







