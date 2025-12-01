CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marie Darnéal 17/12/2025 Incendie de "L'Alba" à Bastia : une enquête ouverte pour « destruction par un moyen dangereux » 15/12/2025 Natation  - Médaille de Bronze pour le 2B Natation aux championnats de France Juniors 15/12/2025 La confrérie Saint-François-d’Assise renait de ses cendres à Bastia 15/12/2025

U tempu in Corsica


le Lundi 15 Décembre 2025 à 07:05

Le temps change dès ce lundi après-midi. Si la matinée sera encore dominée par des passages nuageux et des éclaircies, l'après-midi sera, Een effet, marqué par des averses orageuses qui devraient aller crescendo. Toute l'île a, en tout cas, été placée en vigilance jaune "pluie inondation. Les températures sont en légère baisse;
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos