Bastia, un établissement du quai des Martyrs ravagé par les flammes

La rédaction le Lundi 15 Décembre 2025 à 06:17

L’Alba situé sur le quai des martyrs à Bastia s’est embrassé vers 4h45 ce lundi matin. Aucune victime n’est à déplorer les sapeurs pompiers de Bastia sont toujours sur les lieux à l’heure actuelle



Un violent incendie s’est déclaré, à 4H45 en ce lundi 15 décembre, au rez-de-chaussée d’un immeuble du quai des Martyrs, à Bastia, à hauteur de l’établissement Alba, bien connu des Bastiais. 

À l’arrivée des secours, le commerce était entièrement embrasé. Aucune victime n’est à déplorer, tant dans le commerce que dans les étages de l’immeuble.
L’intervention des sapeurs-pompiers est toujours en cours mais évolue favorablement. D’importants moyens ont été mobilisés, comprenant deux fourgons incendie, une échelle aérienne, deux véhicules de commandement, une ambulance, ainsi que les forces de l’ordre, selon le CODIS 2B.
PLus d’informations à venir.
 
 





