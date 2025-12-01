Rugby régional - Lucciana et les Ponettes bouclent 2025 en beauté

CorseNetInfos
GAP le Dimanche 14 Décembre 2025 à 21:19

Cette dernière journée avant la pause hivernale a permis aux Luccianais et aux Ponettes de décrocher la timbale



Les Ponettes efficaces face aux Provençales
En Régionale 1, la performance de ce dimanche revient aux Luccianais qui se sont imposés sur le terrain de l'actuel deuxième du championnat à savoir les Pennes-Mirabeau - Cadeneaux sur la marque de 40 à 31. Les joueurs de David Pocq réalisent là une très belle opération et se trouve à la 3e place avec un match en moins.
Pour les deux autres clubs corses, cette journée a été plus difficile, dans la mesure où Portivechju Rugby a été battu à Orange 20 à 10 malgré une seconde période de bonne facture. Pour les Balanins du CRAB ce dimanche 14 décembre aura été synonyme de neuvième revers en autant de journées cette fois sur le terrain de Boxeland Club Islois. Une défaite lourde 49 à 7 qui maintien les Balanins à la dernière place. Il faudra une deuxième partie de championnat plus convaincante pour se sortir de ce mauvais pas


En Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio a disposé logiquement de la lanterne rouge Port de Bouc 48 à 31 sur son terrain de Sarrola, alors que dans la Poule 2, Bastia XV s'est  incliné à Ollioules 46 à 26.


Enfin le score fleuve du jour est à mettre au crédit des Ponettes qui recevaient les Provençales au stade de Volpaghju dans le cadre du championnat territorial à X. Les Bastiaises se sont imposés sur le score inédit de 106 points à 0, et poursuivent leur course en tête dans ce championna




