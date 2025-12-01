Météo - La tempête Émilia arrive : la Corse en vigilance jaune "pluie inondation" dès lundi soir

La tempête Emilia, nommée par le service météorologique espagnol Aemet, va toucher le sud-est de la France à partir de lundi 15 décembre 2025.

Des précipitations importantes sont prévues, notamment sur les Cévennes où jusqu'à 120 mm de pluie pourraient tomber d'ici mercredi 17 décembre, avec des risques d'inondations.





Le temps instable sur la Corse sera marqué par de nombreuses averses, parfois orageuses dès l'après-midi de ce lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, un épisode de pluies durables. se met en place sur la Côte Orientale.



Des rafales de vent sont également attendues, affectant le littoral méditerranéen.

Une légère baisse des températures est prévue, mais aucune vague de froid n'est attendue d'ici la fin de l'année.Le Languedoc, les Cévennes et l'est de la France sont particulièrement exposés à ces intempéries.

Mais tout le littoral méditerranéen devrait être concerné par ces perturbations.

La situation pourrait persister jusqu'à mercredi, avec un risque de blocage météorologique.



Le bulletin de météo France

Dès la soirée de lundi et jusqu’en fin de journée de mardi, des passages pluvieux voire temporairement orageux concernent la partie Est de la Corse et plus particulièrement le relief oriental de l'Alta-Rocca au Fium'Orbu, le sud et l'est de la région de Corte et jusqu’en Castagniccia. Les cumuls de pluie sur environ 24 heures de temps deviennent très

conséquents sur ces zones avec de manière étendue sur le relief et contreforts orientaux, 150. à 200 mm et ponctuellement des pointes à 250 mm. A noter que les zones littorales de l'est et la partie occidentale du relief intérieur de l’île seront aussi concernées par des cumuls moins importants mais restant significatifs. En soirée de mardi, les pluies faiblissent d'abord au sud puis sur le nord de l'île.

