La confrérie Saint-François-d’Assise renait de ses cendres à Bastia

« La confrérie existait déjà, il y a une vingtaine d'années mais au décès de l'ancien prieur et président de l'époque, Pedru Olivieri, malheureusement la confrérie s'était mise en sommeil en 2013 » explique Jérémie Marazzi, à l’origine du renouveau de la confrérie. «Avec ces amis on a voulu la remettre en route et de se servir de ce qui avait déjà été bâti par les fondateurs de l'époque. Nous sommes une quinzaine à faire l'intronisation aujourd'hui mais nous serons un peu plus à partir de janvier car de nombreuses personnes ont fait la démarche* pour l’intégrer ». Pour l'intronisation ou l'institution d'un confrère, il faut que le demandeur soit baptisé, ait fait sa communion et qu’il soit parrainé par des confrères déjà institués. Un petit cérémonial se déroule juste avant la messe avec la parole des nouveaux confrères puis la bénédiction du prêtre. Une confrérie, association de type loi 1901, est reconnue par ses statuts déposés auprès de la préfecture et de l'évêché de Corse.





Pourquoi Saint-François-d’Assise ?

«Notre confrérie Saint-François-d'Assise a plusieurs buts » souligne Jérémie Marazzi. « Déjà, un but cultuel pour tous ceux qui font la démarche religieuse de se rapprocher de la religion catholique. Nous avons choisi Saint-François d'Assise car il est synonyme d'humilité, d'hospitalité, de charité. Des valeurs assez humbles que nous souhaitons représenter dans notre démarche. C’est en son honneur que nous portons d’ailleurs une cape marron sur une aube crème ».

A ses côtés une quinzaine de sous-prieurs, dont 4 femmes, des paroissiens qui œuvrent déjà pour la paroisse depuis plusieurs années comme Sébastien Le Van. « Jérémie nous a approchés parce qu'il y avait déjà un travail qui avait été fait par l'intermédiaire de l'ancien prêtre Jean-Claude Doh qui avait trouvé la démarche très intéressante. Il faut savoir puisqu'on est d'abord sous les ordres du prêtre. Il nous a fortement appuyés pour que cette confrérie puisse prendre part aussi à la vie de la paroisse et du quartier ».

Cette journée d’intronisation a réuni plusieurs confréries de Corse qui ont assisté ensemble et en chants à la messe célébrée par le père Jean-Marie Prescelti, curé de la paroisse.

La suite ? « Nous aurons chaque dernier jeudi du mois la messe des confrères, messe pour Saint-François et tout au long de l’année nous aiderons la paroisse pour les différentes cérémonies comme Noël ou Pâques avec le chemin de croix »





*Renseignements : 06.21.19.49.08.

