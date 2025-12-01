CorseNetInfos
Natation - Médaille de Bronze pour le 2B Natation aux championnats de France Juniors


Philippe Jammes le Lundi 15 Décembre 2025 à 10:30

Du 10 au 14 décembre, Angers accueillait les championnats de France de natation juniors en bassin de 25 mètres. Le club 2B Natation y était représenté par deux nageurs. Parmi eux, Pauline Lacroix s’est distinguée en décrochant une médaille de bronze au terme de la compétition.



Pauline Lacroix, 15 ans, ramène une bell médaille de Bronze sur le 200 m dos.
Depuis mercredi, la piscine Jean-Bouin d’Angers a abrité un des moments forts de la saison de natation avec les championnats juniors, autrement dit les espoirs de la natation française, l’élite des nageurs âgés de 14 à 18 ans. Ils étaient plus de 700 nageurs représentants 200 clubs lors de 34 épreuves individuelles, 6 épreuves de relais. Sur place, Sandy Mauresa et deux de ses champions du club bastiais 2B Natation : Pauline Lacroix et Ghjuvanni Chiappe.
Sur 50 dos, à seulement 15 ans, Pauline termine à une excellente 5e place en 29.84
Elle fera mieux sur 200 dos, s’octroyant la médaille de bronze 2.18.88.


Sur le 100 m dos, après une belle bagarre Pauline termine 5e à 7 centièmes seulement du podium. Lors de ces championnats elle a battu les records de Corse des 50 et 200 m dos.
De son côté, Ghjuvanni Chiappe, 14 ans, finissait 7e du 100 m brasse en 1.08.64, 6e du 50 m brasse et ratait la finale du 200 m pour seulement 9 centièmes et se classant 9e. Au passage il battait le record de Corse du 100 m brasse.


Un bon bilan pour Sandy Mauresa : « Les enfants continuent de progresser. Pauline gagne des places sur le sprint, se maintient sur le 200. Même classement que la saison dernière. Ghjuvanni est en forte progression. On a encore beaucoup de boulot sur les virages, les départs et les arrivées mais je suis très contente de leur constance . Je suis aussi très contente car une de nos anciennes licenciées , Gwenna Rouxel, aujourd'hui au CN Antibes, a fait un  podium au 4X 50 NL, médaille de bronze. Elle s'était qualifiée chez nous pour ces championnats ».


Prochaine compétition pour nos Corses le week-end prochain avec le Meeting national de Nîmes pour Pauline Lacroix,  Ghjuvanni Chiappe et Valentin Wagner et les Championnats de France Benjamins à Dunkerque pour Eléonore Ramelli-Caratini et Romain Wagner.
 
 





