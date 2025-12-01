Natation - Médaille de Bronze pour le 2B Natation aux championnats de France Juniors

Depuis mercredi, la piscine Jean-Bouin d’Angers a abrité un des moments forts de la saison de natation avec les championnats juniors, autrement dit les espoirs de la natation française, l’élite des nageurs âgés de 14 à 18 ans. Ils étaient plus de 700 nageurs représentants 200 clubs lors de 34 épreuves individuelles, 6 épreuves de relais. Sur place, Sandy Mauresa et deux de ses champions du club bastiais 2B Natation : Pauline Lacroix et Ghjuvanni Chiappe.

Sur 50 dos, à seulement 15 ans, Pauline termine à une excellente 5e place en 29.84

Elle fera mieux sur 200 dos, s’octroyant la médaille de bronze 2.18.88.





Sur le 100 m dos, après une belle bagarre Pauline termine 5e à 7 centièmes seulement du podium. Lors de ces championnats elle a battu les records de Corse des 50 et 200 m dos.

De son côté, Ghjuvanni Chiappe, 14 ans, finissait 7e du 100 m brasse en 1.08.64, 6e du 50 m brasse et ratait la finale du 200 m pour seulement 9 centièmes et se classant 9e. Au passage il battait le record de Corse du 100 m brasse.





Un bon bilan pour Sandy Mauresa : « Les enfants continuent de progresser. Pauline gagne des places sur le sprint, se maintient sur le 200. Même classement que la saison dernière. Ghjuvanni est en forte progression. On a encore beaucoup de boulot sur les virages, les départs et les arrivées mais je suis très contente de leur constance . Je suis aussi très contente car une de nos anciennes licenciées , Gwenna Rouxel, aujourd'hui au CN Antibes, a fait un podium au 4X 50 NL, médaille de bronze. Elle s'était qualifiée chez nous pour ces championnats ».





Prochaine compétition pour nos Corses le week-end prochain avec le Meeting national de Nîmes pour Pauline Lacroix, Ghjuvanni Chiappe et Valentin Wagner et les Championnats de France Benjamins à Dunkerque pour Eléonore Ramelli-Caratini et Romain Wagner.



