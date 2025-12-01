Municipales de Morosaglia : Le maire, Vincent Cognetti veut rétablir la vérité

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, Vincent Cognetti, maire sortant de Morosaglia, affirme que la station d’épuration attenante à la station de relevage n’est « plus en service depuis 40 ans ». En effet, celle-ci abrite une population de chauve-souris dont certaines endémiques à la Corse.

Le maire explique également qu’une coupure de courant est à l’origine de « la mise en sécurité des pompes de refoulement des eaux usées entraînant un écoulement gravitaire. Cela a provoqué un débordement au niveau de l’ancienne station d’épuration, aujourd’hui hors-service. Ce type d’incident peut malheureusement se produire lors d’interruptions brutales de l’alimentation électrique ». Dans ce contexte, la commune a aussitôt mandaté une entreprise spécialisée pour dépolluer le site et, concernant les analyses, « tous les résultats sont conformes », a soutenu Vincent Cognetti qui invite la population à venir les consulter en mairie.





Afin d’éviter tout nouvel incident, des travaux sont actuellement menés avec Kyrnolia pour installer un système de télé-surveillance des équipements d’assainissement, comme cela existe déjà pour la distribution d’eau potable. « Nous regrettons les attaques politiciennes formulées autour de cet événement. La municipalité a repris ce dossier avec sérieux, validé chaque étape, et nous arrivons aujourd’hui à son aboutissement. Comme pour le PLU, nous privilégions un dossier solide, conforme et durable, plutôt qu’un document bâclé pour des raisons électorales », a insisté Vincent Cognetti.





S’agissant des critiques portant sur un prétendu « état vétuste » des réseaux d’eau et d’assainissement, « nous rappelons que le schéma directeur de l’eau et de l’assainissement est en cours de finalisation. C’est une étape indispensable avant tout programme de rénovation majeure. Là encore, nous avons choisi la rigueur et la planification plutôt que les effets d’annonce. Tous les élus savent combien ces dossiers sont longs et complexes sur le plan administratif », a poursuivi le maire de Morosaglia.





Concernant la station de relevage de Ponte-Leccia, le maire affirme qu’elle fonctionne normalement bien que « certaines opérations de maintenance soient en cours. L’autosurveillance est également en cours de rénovation. Si aucune pollution massive du Golu n’a été constatée, en revanche des améliorations sont d’ores et déjà programmées ». Si le maire reconnait que des « dysfonctionnement existent au niveau de la station d’épuration », il affirme cependant qu’ils ne « compromettent pas le fonctionnement global. Un audit a été réalisé, et les travaux nécessaires sont programmés. La commune est dans l’attente du rendu du schéma directeur établi par Corse Ingénierie ainsi que de la finalisation des travaux d’auto-surveillance conduits par la Société des Eaux de Corse.

Aucun service de l’État n’a émis de mise en demeure ».





Pour ce qui est du vieux village, le maire a reconnu qu’il n’existe pas de station d’épuration collective, « cependant, il existe un réseau d’assainissement et une partie des habitants est équipée d’installations individuelles conformes ». En revanche, Vincent Cognetti réfute le fait que les foyers non connectés paient la redevance collective. « Les affirmations de Maria Guidicelli sont fausses. Et la commune travaille à une solution durable, techniquement adaptée ».

La qualité de l’eau potable a également été évoquée par Maria Guidicelli lors de sa conférence de presse. Selon Vincent Cognetti « les analyses réalisées par l’ARS ne montrent aucune non-conformité persistante. Les dépassements ponctuels sont immédiatement traités. Pour Ponte-Leccia, l’eau est conforme aux limites de qualité, bien que faiblement minéralisée. Quant à Morosaglia, de très faibles contaminations fécales ont été observées uniquement durant la mise en service du nouveau forage et lors de l’installation de la nouvelle station automatisée de traitement des eaux (société Hydrelec).

Les contrôles suivants sont revenus conformes, sans aucune alerte sanitaire durable », a martelé le maire de Morosaglia.





Enfin, au sujet de la situation financière, Vincent Cognetti affirme que les chiffres ont été « volontairement confondus » et il soutient que la situation financière de la commune « demeure solide et parfaitement maîtrisée. La gestion financière est saine ». Selon lui, l’excédent cumulé de la commune se monte à 1 200 000 euros, tandis que le résultat de l’exercice annuel du budget du Service des Eaux et de l’Assainissement « se monte à 174 452 euros et non 132 000 euros. Il ne faut ni mélanger ni confondre l’excédent global de tous les budgets avec l’excédent du SEA ou celui de l’investissement », a conclu Vincent Cognetti, maire de Morosaglia.

