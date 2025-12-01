Coupe Gambardella à Mougins - Trois joueurs du SC Bastia blessés par des jets d’engins pyrotechniques

Alors que le match se déroulait sans incident majeur, plusieurs feux d’artifice ont été lancés depuis les abords du terrain. Les explosions ont touché des joueurs bastiais, faisant trois blessés parmi l’effectif des moins de 18 ans. Face à la gravité de la situation et à l’absence de conditions de sécurité suffisantes, l’arbitre a décidé d’arrêter la rencontre.



Le SC Bastia a rapidement réagi en condamnant fermement ces faits, dénonçant des comportements irresponsables et apportant son soutien aux jeunes joueurs blessés ainsi qu’à leurs familles. Le club a rappelé que de tels actes n’ont pas leur place sur un terrain de football, a fortiori lors d’une compétition de jeunes, et se réserve la possibilité de donner une suite disciplinaire ou judiciaire à cet épisode.



De son côté, le FC Mougins a également fait part de sa condamnation des faits, affirmant qu’ils ne reflètent ni les valeurs du club ni celles du football amateur. Le club hôte a exprimé sa solidarité avec les joueurs bastiais touchés et indiqué vouloir collaborer pleinement avec les instances compétentes afin que les responsabilités soient établies.

Cet incident relance une nouvelle fois la question de la sécurité autour des terrains et de l’usage d’engins pyrotechniques, dans un contexte où une compétition dédiée à la formation et à l’éducation des jeunes joueurs s’est retrouvée gravement entachée