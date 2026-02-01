À Ajaccio, un festival de cinéma programmé par la jeunesse corse

Selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), près de 157 millions d’entrées ont été enregistrées dans les salles françaises en 2025. Pourtant, la fréquentation demeure contrastée : si les jeunes continuent de se déplacer pour les grandes sorties, ils explorent moins souvent un cinéma d’auteur ou international. C’est pour élargir cet horizon culturel que le festival Jeunes Regards a été lancé l’an dernier à Ajaccio, porté conjointement par des professionnels du secteur et de jeunes ambassadeurs passionnés.
« Le cinéma est un art universel dans lequel on peut retrouver tous les problèmes de société », souligne la coordinatrice du festival, Jeanne-Paule de Rocca Serra. Lorsque le CNC a lancé la thématique nationale « Jeunes ambassadeurs cinéma 15-25 ans », l’occasion s’est présentée de rapprocher la jeunesse d’œuvres moins médiatisées et de développer une véritable éducation à l’image. « Notre rôle est d’aller vers les jeunes, de leur proposer des thématiques à travers le cinéma et de leur offrir un aperçu de films qu’ils n’ont pas l’habitude de voir », explique-t-elle.
Pour concrétiser le projet, la coordinatrice a rencontré les enseignants de la spécialité cinéma du lycée Fesch. Ensemble, ils ont imaginé un festival où les élèves choisiraient eux-mêmes la programmation. Après une première édition portée par deux ambassadrices, sept jeunes participent cette année à la sélection.
La jeunesse à la manœuvre
Au total, treize films seront proposés tout au long de la semaine, dans les cinémas Ellipse et
Laetitia. Environ 700 élèves et professeurs participeront aux séances, avec des projections matinales pour les scolaires et d’autres ouvertes au public l’après-midi. Le thème retenu cette année, « Portrait d’une jeunesse européenne », permet de croiser regards et cultures à travers une sélection variée.
Anna-Lìa Piera, élève de terminale en spécialité cinéma au lycée Fesch, a choisi deux œuvres. « J’ai sélectionné ‘Tu n’es pas seule’, un documentaire qui touche les jeunes filles, même en Corse, et qui fait passer un message important. Quant à ‘Derrière le mur, la Californie’, il m’a touchée par sa manière sensible de montrer la jeunesse et le désir de liberté. C’est aussi un clin d’œil aux élèves allemands qui seront présents pendant le festival dans le cadre d’un échange scolaire », explique-t-elle.
Découvrir le cinéma de l’intérieur
Pour initier les participants à la diversité des métiers du cinéma, plusieurs ateliers pratiques sont proposés. L’un d’eux porte sur le doublage en langue corse, animé par Petru Alfonsi de l’association A Fiura Mossa. Un autre, consacré au storyboard, permet d’explorer le découpage d’une séquence, le rythme narratif et la construction des émotions, avec l’artiste Apollin Jimenez-Bresson et l’illustratrice Chloé Lolmède. « Dans le cinéma, il n’y a pas que l’image ou l’histoire : il y a aussi le doublage, le bruitage, la musique adaptée aux scènes... c’est tout un univers », rappelle Alexandra Young de Rocca Serra, responsable de l’organisation de ces ateliers.
La semaine sera également ponctuée de rencontres avec une vingtaine de professionnels, réalisateurs, comédiens, scénaristes et techniciens qui échangeront avec les participants lors des projections et des ateliers. Une manière pour eux de vivre une expérience complète, entre découverte artistique et immersion dans les coulisses du septième art.
