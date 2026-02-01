À Ajaccio, un festival de cinéma programmé par la jeunesse corse

Selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), près de 157 millions d’entrées ont été enregistrées dans les salles françaises en 2025. Pourtant, la fréquentation demeure contrastée : si les jeunes continuent de se déplacer pour les grandes sorties, ils explorent moins souvent un cinéma d’auteur ou international. C’est pour élargir cet horizon culturel que le festival Jeunes Regards a été lancé l’an dernier à Ajaccio, porté conjointement par des professionnels du secteur et de jeunes ambassadeurs passionnés.



« Le cinéma est un art universel dans lequel on peut retrouver tous les problèmes de société », souligne la coordinatrice du festival, Jeanne-Paule de Rocca Serra. Lorsque le CNC a lancé la thématique nationale « Jeunes ambassadeurs cinéma 15-25 ans », l’occasion s’est présentée de rapprocher la jeunesse d’œuvres moins médiatisées et de développer une véritable éducation à l’image. « Notre rôle est d’aller vers les jeunes, de leur proposer des thématiques à travers le cinéma et de leur offrir un aperçu de films qu’ils n’ont pas l’habitude de voir », explique-t-elle.



Pour concrétiser le projet, la coordinatrice a rencontré les enseignants de la spécialité cinéma du lycée Fesch. Ensemble, ils ont imaginé un festival où les élèves choisiraient eux-mêmes la programmation. Après une première édition portée par deux ambassadrices, sept jeunes participent cette année à la sélection.



La jeunesse à la manœuvre



Au total, treize films seront proposés tout au long de la semaine, dans les cinémas Ellipse et

Laetitia. Environ 700 élèves et professeurs participeront aux séances, avec des projections matinales pour les scolaires et d’autres ouvertes au public l’après-midi. Le thème retenu cette année, « Portrait d’une jeunesse européenne », permet de croiser regards et cultures à travers une sélection variée.

