CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Elizabeth Pardon 25/02/2026 Tempête Pedro : la Corse en vigilance jaune pour vent violent et vagues submersion 18/02/2026 Municipales. À Corte, le maire sortant, Xavier Poli, a présenté sa liste 18/02/2026 Kevin Poli, un Ajaccien dans la dernière saison de "Léo Mattei, Brigade des mineurs" sur TF1 18/02/2026

Tempête Pedro : la Corse en vigilance jaune pour vent violent et vagues submersion


La rédaction le Mercredi 18 Février 2026 à 18:13

La Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont placées en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » par Météo-France de jeudi à la mi-journée jusqu’à vendredi matin. De fortes rafales pouvant atteindre 150 km/h sur les crêtes sont attendues. En Corse-du-Sud, les forts vents d’Ouest pourront aussi occasionner des « vagues de 5 à 5,50 mètres » à partir de la fin d'après-midi.



Tempête Pedro : la Corse en vigilance jaune pour vent violent et vagues submersion
Météo-France a placé la Corse-du-Sud et la Haute-Corse en vigilance jaune pour une « situation météorologique à surveiller » en raison d’un épisode de vent violent attendu de jeudi à la mi-journée jusqu’au vendredi matin. En Corse-du-Sud, une vigilance jaune « vagues-submersion » s’ajoute également à partir de jeudi en fin d’après-midi.
 
Sous l’effet de la tempête Pedro qui va traverser la France ce jeudi, Météo France indique en effet qu’un « vent fort de Nord-ouest se renforce sur la Corse à la mi-journée jeudi et ne faiblit que vendredi dans la matinée». Des rafales « de l’ordre de 100 à 120 km/h » sont attendues sur la Balagne, la région bastiaise ainsi que dans les secteurs de Solenzara et Porto-Vecchio. « Sur les crêtes et le cap, les rafales atteignent 130 à 150 km/h », est-il encore précisé.
 
En Corse-du-Sud, la façade ouest sera particulièrement exposée aux forts vents d’Ouest qui occasionneront des « vagues de 5 à 5,50 mètres », à partir de 17 heures jeudi. Les secteurs du golfe de Sagone, du golfe de Porto et du golfe de Propriano figurent parmi les zones les plus sensibles.
 
En conséquence, les préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse appellent la population « à la plus grande vigilance » et rappellent qu'il est notamment recommandé de limiter les déplacements, de renoncer aux activités de pleine nature et nautiques, de ne pas intervenir sur les toitures et de ne jamais toucher à des fils électriques tombés au sol. Il est par ailleurs également fortement conseillé de ne pas prendre la mer, de s’éloigner des côtes et des estuaires et de surveiller la montée des eaux. 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos