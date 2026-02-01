Kevin Poli, un Ajaccien dans la dernière saison de "Léo Mattei, Brigade des mineurs" sur TF1

Un comédien corse fait son entrée dans le casting de la 13e saison de Léo Mattei, Brigade des mineurs. Dans le prochain épisode de la série, diffusé ce jeudi sur TF1, Kevin Poli, acteur originaire d’Ajaccio, incarne Armand Bouvier, surveillant d’un collège et rapidement soupçonné dans une affaire de disparition. Un rôle qui l’a poussé à construire un imaginaire complet autour de son personnage. « Il est facilement soupçonné, alors j’ai créé un imaginaire qui m’a permis d'avoir quelque chose sur lequel m'appuyer », explique-t-il. « J’ai créé des moments de soupçon où j'avais peut-être commis certaines choses sans être allé jusqu'au bout. Quand on est soupçonné, on a cette sensation de culpabilité, et ça se transmet à l'écran. »





Pour le comédien, le tournage, qui s’est déroulé entre octobre et novembre à Marseille, a été « une très belle expérience ». « Ce rôle, avec un personnage qui a peut-être quelque chose à cacher, c'est quelque chose qui peut sortir assez naturellement, mais il fallait que je crée un passé au personnage avec des circonstances qui vont m'aider à jouer les différentes scènes à l'écran. Et puis, pour moi qui suis souvent sur des dates de tournée ou dans des théâtres, où on apprend un peu à tout faire et où on se débrouille beaucoup, je suis arrivé sur un tournage avec une grosse équipe technique où on ne fait que jouer. C'est agréable et ça laisse vraiment le temps de se concentrer qu'à ça. »





Après un parcours scolaire à Ajaccio, Kevin Poli quitte la Corse pour Paris afin de se former au théâtre, notamment à l’Acting International ou au Laboratoire de l’Acteur. En 2012, il monte sa compagnie, Les Vagabonds. Avec celle-ci, il explore des univers variés, souvent en adaptant des romans pour la scène. « On a adapté L’Alchimiste, Moby Dick… J’ai aussi joué des rôles ambivalents, par exemple dans la pièce Deux Frères en 2013, avec un personnage dans une famille de non-dits, avec des secrets, et ça créait quelque chose de torturé, quelque chose de pesant. C'était un personnage inquiétant puisqu’il finissait par tuer sa colocataire avec son frère. Mais c’est quand même intéressant d’aller là-dedans. »





Adapter Peter Pan en langue corse





Aujourd’hui, Kevin Poli continue à passer des castings, notamment pour des projets audiovisuels. « On va chercher à travailler dans le théâtre mais aussi en audiovisuel. C'est toujours un plaisir de travailler de toutes les manières le métier de comédien. J’ai toujours passé des castings, j'ai fait des pubs, j'ai fait tout ce qui s'offrait à moi et tout ce pourquoi j'étais pris. » À côté, il prépare, avec sa compagnie de théâtre, l’adaptation du roman russe Le Maître et Marguerite, qu’ils vont « présenter cette année au Festival d’Avignon ».





Très attaché à la Corse, il souhaite également mettre en avant la langue et la culture corses sur scène. Avec Simon Demuru-Antona, fondateur de la compagnie Le Parti des Oiseaux, basée à Ajaccio, il prépare une adaptation bilingue de Peter Pan. « L'idée, c'est d'amener la langue corse, mais qu'il y ait du sens à ça. On aimerait que ce soit au pays imaginaire où on parle corse, un peu pour faire le parallèle entre cette langue oubliée et le pays imaginaire un peu oublié, tout en gardant, évidemment, toute la beauté du roman quand même, qui est de l'enfance oubliée, le passage de l'enfance au monde adulte. »



Ils souhaitent également « exporter le spectacle sur le continent, avoir des programmations parisiennes et même pourquoi pas l'emmener lors du Festival d'Avignon en 2027 ». « C’est notre ambition, et moi j'ai l'ambition aussi d’avoir une équipe artistique principalement corse, mais de faire un mix entre les personnes avec qui j'ai travaillé sur le continent et des personnes directement sur l'île, un peu à l'instar de Mezu Mezu, qu'a fait Patrick Fiori. » Le spectacle pourrait commencer à être mis en place « dès le mois de septembre, avec des représentations « dès le mois de février ». « On aimerait commencer par un minimum de six représentations en Corse, voir plus si on arrive à avoir des partenariats dans les écoles. »

