Municipales. À Porto-Vecchio, Georges Mela veut ouvrir "une nouvelle ère" avec une liste fortement renouvelée

Il y avait deux anciens maires dans l'opposition municipale de la mandature écoulée : Georges Mela, aux fonctions entre 2005 et 2020 et Camille De Rocca Serra, premier magistrat entre 1997 et 2004. Âgé de 71 ans, l'ancien député et président de l'Assemblée de Corse ne poursuivra finalement pas l'aventure aux côtés de Georges Mela : "J'ai dit à Camille que c'était une autre ère qui s'ouvrait. J'ai voulu composer avec des personnes plus jeunes", s'en explique la tête de liste de "Notre parti c'est Porto-Vecchio."
De fait, la liste qu'il a présentée ce mardi soir aux deux cents Porto-Vecchiais réunis devant son local de campagne ne contient que huit noms issus de sa précédente liste, dont ses fidèles soutiens Jean-Michel Sauli ou Florence Valli. Lui repart pour une nouvelle campagne, mais prévient : "C'est pour les jeunes que je suis là." Les trente-trois candidats ont été présentés, sous des applaudissements nourris, tandis que Georges Mela concluait : "Ils partagent tous la même ambition pour Porto-Vecchio. Je vous promets du travail, de l'engagement et une équipe qui ne renoncera jamais à défendre l'intérêt général."
Les 33 colistiers de "Notre parti c'est Porto-Vecchio"
1. Georges Mela
2. Anaïs Tubiana
3. Jean-Michel Sauli
4. Marine Astuto
5. Alexis Vincent-Castelli
6. Florence Valli
7. Régis Colonna Cesari
8. Marie-Noëlle Nicolaï
9. Jean-Charles Gazano
10. Jackie Bartoli
11. Jean-Michel Mosconi
12. Tania Barros
13. Nicolas Tafani
14. Caroline Nicolaï
15. Luca Puddu
16. Véronique Magliolo
17. Tiago Gomez
18. Sandrine Valli
19. Romain Janas
20. Joëlle Piereschi
21. Marc Poggioli
22. Elodie Davini
23. Jean-Philippe Hemain
24. Nicole Fancellu
25. Baptiste Buresi
26. Laura Witz
27. Antoine Mattei
28. Marina Castelli
29. Jean-Marc Andreani
30. Charlotte Taloud
31. Didier Rossi
32. Madeleine Bouladoux
33. Jeannot Tafani
