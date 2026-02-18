CorseNetInfos
Municipales. À Porto-Vecchio, Georges Mela veut ouvrir "une nouvelle ère" avec une liste fortement renouvelée


le Mercredi 18 Février 2026 à 08:21

La liste de Georges Mela, "Notre parti c'est Porto-Vecchio" a été dévoilée ce mardi soir devant son local de campagne, en ville. Celui qui fut maire de 2005 à 2020 a choisi de s'entourer d'une équipe rajeunie et renouvelée, issue de la société civile porto-vecchiaise.



Georges Mela a présenté sa liste, ce mardi soir devant son local de campagne.
Il y avait deux anciens maires dans l'opposition municipale de la mandature écoulée : Georges Mela, aux fonctions entre 2005 et 2020 et Camille De Rocca Serra, premier magistrat entre 1997 et 2004. Âgé de 71 ans, l'ancien député et président de l'Assemblée de Corse ne poursuivra finalement pas l'aventure aux côtés de Georges Mela : "J'ai dit à Camille que c'était une autre ère qui s'ouvrait. J'ai voulu composer avec des personnes plus jeunes", s'en explique la tête de liste de "Notre parti c'est Porto-Vecchio."

De fait, la liste qu'il a présentée ce mardi soir aux deux cents Porto-Vecchiais réunis devant son local de campagne ne contient que huit noms issus de sa précédente liste, dont ses fidèles soutiens Jean-Michel Sauli ou Florence Valli. Lui repart pour une nouvelle campagne, mais prévient : "C'est pour les jeunes que je suis là." Les trente-trois candidats ont été présentés, sous des applaudissements nourris, tandis que Georges Mela concluait : "Ils partagent tous la même ambition pour Porto-Vecchio. Je vous promets du travail, de l'engagement et une équipe qui ne renoncera jamais à défendre l'intérêt général."
 

Les 33 colistiers de "Notre parti c'est Porto-Vecchio"

1. Georges Mela

2. Anaïs Tubiana

3. Jean-Michel Sauli

4. Marine Astuto

5. Alexis Vincent-Castelli

6. Florence Valli

7. Régis Colonna Cesari

8. Marie-Noëlle Nicolaï

9. Jean-Charles Gazano

10. Jackie Bartoli

11. Jean-Michel Mosconi

12. Tania Barros

13. Nicolas Tafani

14. Caroline Nicolaï

15. Luca Puddu

16. Véronique Magliolo

17. Tiago Gomez

18. Sandrine Valli

19. Romain Janas

20. Joëlle Piereschi

21. Marc Poggioli

22. Elodie Davini

23. Jean-Philippe Hemain

24. Nicole Fancellu

25. Baptiste Buresi

26. Laura Witz

27. Antoine Mattei

28. Marina Castelli

29. Jean-Marc Andreani

30. Charlotte Taloud

31. Didier Rossi

32. Madeleine Bouladoux

33. Jeannot Tafani




