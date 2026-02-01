RT 50 : la circulation rouvre entre Aleria et Corti dès mercredi

Fermée depuis l’éboulement survenu fin janvier à la suite des intempéries et au travaux de confortement qui ont suivi, la RT 50 entre Aleria et Corti va rouvrir.



Dans un communiqué, la Collectivité de Corse annonce en effet « la circulation sera rétablie ce mercredi 18 février à partir de 8h00 ». La reprise se fera toutefois sous conditions.



« Une voie de contournement sur l'accotement permettra le passage de tous les véhicules par alternat géré par feux tricolores, avec une limitation de vitesse à 30 km/h, interdiction de dépasser et de stationner. L'arrêté n°2026-3548 porte restriction temporaire de circulation sur la section du PR 9200 au PR 9350, communes de Poggiu di Venacu et Riventosa », détaille la collectivité en ajoutant que « l'alternat sera limité au maximum, sans interruption excédant 15 minutes par heure, pour assurer une fluidité optimale tout en garantissant la sécurité des usagers, des riverains et des équipes sur site ».



En parallèle de cette solution provisoire, la CdC indique mettre « tout en œuvre pour rétablir la circulation sur deux voies dans les meilleurs délais ».

