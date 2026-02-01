Avec 952 € en moyenne, la Corse détient le record du prix des assurances auto

952 euros : c’est le prix moyen d’une assurance auto en Corse pour l’année 2025, selon le baromètre d’Assurland.com dévoilé il y a quelques jours par Le Parisien. Un chiffre en hausse de 8,8 % par rapport à l’année 2024 et qui place la Corse à la première place des régions les plus chères en termes d’assurances auto, juste devant PACA (936 euros), et bien loin devant la Bretagne (592 euros). Au niveau national, le prix moyen de l’assurance auto est de 751 euros, ayant augmenté de 36 % depuis 2010, selon l’étude.





Selon Éric Leccia, agent MMA et délégué des agents généraux des assurances de Corse, cette différence de prix entre l'île et le continent s’explique principalement de deux façons, à commencer par une sinistralité plus élevée que sur le reste du territoire. « Dans les compagnies d’assurance, les tarifs sont fixés en fonction d’un certain nombre de paramètres, dont la sinistralité », explique-t-il. « Plus la sinistralité est élevée et plus ça va impacter les tarifs qui vont être déterminés en fonction des zones et des types de risques. On doit avoir une sinistralité qui est à priori plus élevée qu’ailleurs en termes de fréquence, ce qui explique que les tarifs soient plus élevés. »





Mais en Corse, la sinistralité est impactée par un phénomène particulier : les accidents impliquant des conducteurs de passage. « On a bien sûr une sinistralité annuelle des résidents, mais elle est également géographiquement impactée par la présence d’assurés externes sur l’île, notamment pendant la période estivale. Quand quelqu’un qui habite Paris ou la Normandie vient en vacances en Corse avec sa voiture et a un sinistre avec sa voiture, que ce soit un simple accrochage ou un accident plus grave de la circulation, le véhicule circulait en Corse au moment où il a eu le sinistre, alors la sinistralité est comptabilisée ici et non pas dans la région d’où provient le véhicule. Cette part d’accidents dûs à des non-résidents influe inévitablement sur le résultat observé en Corse. »





Des réparations plus coûteuses





Pour le délégué des agents généraux des assurances de Corse, le coût des réparations après un sinistre est le deuxième facteur qui contribue à des assurances auto plus élevées en Corse. « Le coût de réparation d'un véhicule va déterminer le coût du sinistre final, et deux paramètres interviennent : le coût des pièces et le coût de la main-d'œuvre. En ce qui concerne les pièces, il est certain que leur prix est plus cher que sur le continent, parce qu’aucun constructeur ou sous-traitant ne produit des pièces automobiles en Corse. Elles viennent toutes du continent, voire même de l'étranger et quand elles arrivent sur l’île, elles subissent le coût des transports comme les autres produits de consommation courante. »



Les deux facteurs combinés font grimper le coût moyen d’un sinistre en Corse. Celui-ci dépasse ainsi largement la moyenne nationale et « se rapproche plus de celui de villes comme Paris ou Marseille que de régions comme le Cantal ou la Normandie ». « Et ça conduit donc à un coût des primes d’assurance plus élevé », conclut Éric Leccia.

