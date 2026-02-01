CorseNetInfos
Vescovato en lice pour devenir le « Village préféré des Français » en 2026


Léana Serve le Mardi 17 Février 2026 à 11:07

Après Piana, Nonza, Lumio ou encore Cargèse, c’est désormais au tour de Vescovato de défendre les couleurs de la Corse dans l’émission « Le Village préféré des Français » de France 3. Les téléspectateurs peuvent voter jusqu’au 6 mars.



Photo : Mairie de Vescovato
Et si Vescovato était élu « Village préféré des Français » ? L’émission de France 3 vient de dévoiler lundi, sur son site internet, la liste des 14 communes sélectionnées pour cette édition 2026. Après Piana, Nonza, Lumio ou encore Cargèse, c’est Vescovato qui représentera la Corse cette année dans le programme animé par Stéphane Bern.
 

Sur son site, l’émission décrit Vescovato comme un village « niché sur les collines orientales de la Castagniccia », avec « des ruelles pavées et un patrimoine historique qui séduisent tous les amoureux d’authenticité ». Elle met en avant « la collégiale Saint-Martin, d’origine romane », qui « a adopté au fil des siècles un style plus baroque, avec sa nef à trois vaisseaux », ainsi que « la place centrale, point névralgique du village, sur laquelle trône la fontaine à l’aigle ». Enfin, « en flânant autour dans les ruelles médiévales, on découvre des petits ateliers d’artisans, la chapelle Sainte-Croix, ou encore de jolies maisons en pierres typiques ». « Vescovato offre aussi à ses visiteurs une vue saisissante en haut de son belvédère : un panorama sur la mer, la plaine agricole et les reliefs montagneux. »
 

Comment voter ?
 

Après le sacre de Saint-Antoine-l’Abbaye, en Isère, l’année dernière, 14 villages sont en compétition pour cette nouvelle saison. Ils seront départagés par les votes des téléspectateurs, ouverts depuis lundi 16 février par téléphone au 3245 (0.80 €/minute + prix d'un appel) ou en ligne (un seul vote par adresse IP). La campagne de votes est ouverte jusqu’au vendredi 6 mars à 23h59, et le résultat sera dévoilé cet été lors de la diffusion de l’émission.






