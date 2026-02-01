CorseNetInfos
A màghjina - I fenicoteri d'i salini di Portivechju


La rédaction le Mardi 17 Février 2026 à 07:10

Dans les marais salants de Porto-Vecchio, les flamants roses semblent figés dans un instant de grâce hors du temps, tandis que leurs silhouettes élancées se reflètent dans l’eau immobile. Derrière eux, la ville s’efface doucement, comme pour ne pas troubler la paix fragile de ce tableau.
Si, comme Alma Photographie, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







