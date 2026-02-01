Hôpital d’Ajaccio : urgences en grève, brancardiers mobilisés et direction silencieuse, le conflit s’enlise

Les brancardiers occupent l’ARS et réclament le départ du directeur



Parallèlement, le conflit a pris une dimension supplémentaire avec la mobilisation des brancardiers. Depuis le 9 février, un collectif soutenu par le STC Miséricorde occupe une salle des locaux de l’Agence régionale de santé (ARS) à Ajaccio. Leur revendication est sans équivoque : ils exigent le départ du directeur de l’hôpital, Jean-Luc Pesce.



« Il n’y a pas d’autre choix possible », affirmait, il y a encore quelques jours, Rémy Bizzari, délégué STC Miséricorde . Les brancardiers reprochent notamment au directeur des propos jugés insultants envers un représentant syndical lors d’une réunion le 6 février. « Nous avons été insultés publiquement, c’est indigne d’un directeur. À partir de là, nous demandons simplement l’application des règles de morale et de droit » , poursuit le représentant syndical.



Malgré la demande d'excuses publiques proposée notamment par Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio, et alors que ce dernier a indiqué que le mandat du directeur de l'hôpital arrive à son terme en mai prochain, le collectif exige toujours le départ immédiat de Jean-Luc Pesce et poursuit l’occupation des locaux de l’ARS, où il assure être en contact régulier avec sa directrice, Christelle Boucher-Dubos.



Une direction silencieuse et soutenue en interne



Face à ces accusations, la direction du centre hospitalier d’Ajaccio n’a pas répondu aux sollicitations ni aux revendications des syndicats. De son côté, l’ARS n’a pas souhaité communiquer sur le conflit en cours. Jean-Luc Pesce bénéficie toutefois du soutien d’une partie de l’encadrement hospitalier, notamment des membres de la direction. Les syndicats affirment également avoir sensibilisé plusieurs élus insulaires, évoquant des inquiétudes sur la situation financière de l’hôpital et l’absence de bilan récent sur son organisation.



Dans leur communiqué, les urgentistes alertent sur une situation devenue intenable. « Les urgences ne peuvent continuer à fonctionner sous tension permanente, sans capacitaire supplémentaire ni organisation adaptée », préviennent-ils. Ils appellent la direction à « prendre la mesure de la gravité de la situation » et à s’engager « rapidement dans des décisions concrètes ». À défaut, ils envisagent la poursuite et l’intensification du mouvement.