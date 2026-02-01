CorseNetInfos
Municipales : la préfecture de Haute-Corse ajoute des créneaux pour faciliter le dépôt des listes


La rédaction le Lundi 16 Février 2026 à 19:02

À dix jours de la clôture du dépôt des listes pour le premier tour des élections municipales, la préfecture de la Haute-Corse ajuste son organisation. Dans un communiqué diffusé ce lundi, elle annonce l’«ajout de créneaux supplémentaires afin de faciliter le dépôt des candidatures ».



« La date limite pour le dépôt des candidatures pour le premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires est fixée au jeudi 26 février 2026 à 18h00. Tout dossier incomplet après cette échéance sera refusé ». Alors que l’échéance approche, la préfecture de Haute-Corse renforce son organisation pour faire face à l’affluence attendue dans les prochains jours. Dans un communiqué diffusé ce lundi, elle annonce ainsi qu’elle ouvrira « exceptionnellement des créneaux supplémentaires le samedi 21 février ». 
 
Les déclarations de candidature seront ainsi reçues dans les salons de la préfecture, rond-point du Maréchal Leclerc de Hautecloque à Bastia, « du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 », mais aussi « le samedi 21 février 2026 du 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ». Le jeudi 26 février, jour de clôture, l’accueil sera assuré « de 08h30 à 12h30 et de 13h30 jusqu’à 18h00 ».
 
À ce stade, « 114 candidatures ont été enregistrées dans le département », dévoile encore la préfecture en invitant les candidats « à anticiper au maximum leur prise de rendez-vous en ligne, afin de déposer leur dossier de candidature en préfecture ».  Les candidats sont également appelés à vérifier en amont « la complétude de leur dossier ». 
 
Le mémento du candidat et l’ensemble des informations utiles sont disponibles sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse.




