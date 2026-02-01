Locu teatrale urganiseghja a siconda edizioni di " Scontr'in Paghjelle " u vennari 13 di farraghju da 7 ori di sera à mezzanotti. Tutti i paghjellaghji è cantadori è quille de chi amanu u cantu sò invitati à sparte, stà à sente, cù piacè è benestà. L'intrata hè libara, ci sarà da beie è da manghjà. Viniti puru c'emu da campà. Locu teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia Ajaccio. 0495107203 ou 0677114023
Locu teatrale organise une 2e édition de "Scontr'in paghjelle" le vendredi 13 février de 19h à minuit.
Tous les paghjellaghi et chanteur.ses, et ceux et celles qui aiment le chant sont invité.es
à partager, à écouter avec plaisir.
L'entrée est libre, il y aura à manger et à boire.
N'hésitez pas à venir, nous allons nous régaler !