Les brèves

Ajaccio : 2e soirée "Scontr'in paghjelle" au Locu teatrale !  09/02/2026

Locu teatrale urganiseghja a siconda edizioni di " Scontr'in Paghjelle " u vennari 13 di farraghju da 7 ori di sera à mezzanotti. Tutti i paghjellaghji è cantadori è quille de chi amanu u cantu sò invitati à sparte, stà à sente, cù piacè è benestà.  L'intrata hè libara, ci sarà da beie è da manghjà.  Viniti puru c'emu da campà.

Locu teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia Ajaccio. 0495107203 ou 0677114023

Locu teatrale organise une 2e édition de "Scontr'in paghjelle" le vendredi 13 février de 19h à minuit.
Tous les paghjellaghi et chanteur.ses, et ceux et celles qui aiment le chant sont invité.es à partager, à écouter avec plaisir.
L'entrée est libre, il y aura à manger et à boire.
N'hésitez pas à venir, nous allons nous régaler !

