Exposition photos de Patrick Nicolaï : « La Corse entre réalisme et magie » Dà u 7 sin’à u 28 di frivaghju Mediateca di Santa Lucia di Tallà

Depuis plusieurs années, Patrick Nicolai s’efforce de capturer à travers son travail photographique, le réalisme magique de la Corse et du monde qui l’entoure. Les paysages nocturnes se sont naturellement imposés à lui. Qui n’a jamais été émerveillé, dans un village, par le spectacle de la voûte céleste lorsque les lumières publiques s’éteignent ? La corse regorge de photographies à saisir : des instants magiques, des images empreintes de mysticisme, et des merveilles souvent ignorées comme ses rochers évocateurs et autre paréidolies de la natur