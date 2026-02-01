CorseNetInfos
Exposition photos de Patrick Nicolaï : « La Corse entre réalisme et magie » Dà u 7 sin’à u 28 di frivaghju Mediateca di Santa Lucia di Tallà  07/02/2026

Depuis plusieurs années, Patrick Nicolai s’efforce de capturer à travers son travail photographique, le réalisme magique de la Corse et du monde qui l’entoure. Les paysages nocturnes se sont naturellement imposés à lui. Qui n’a jamais été émerveillé, dans un village, par le spectacle de la voûte céleste lorsque les lumières publiques s’éteignent ? La corse regorge de photographies à saisir : des instants magiques, des images empreintes de mysticisme, et des merveilles souvent ignorées comme ses rochers évocateurs et autre paréidolies de la natur
 
 
 
Contact

Mediateca territuriale di Santa Lucia di Tallà
Couvent Saint-François
20112 Santa Lucia di Tallà
Site web : https://mediateca.isula.corsica/
Tél : 04 95 29 14 00
Mail : bib-tallano@isula.corsica

