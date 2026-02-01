Quand les Corses transforment centimes en solidarité

En 2025, près de 38 millions de micro-dons ont été enregistrés en France, dont une part significative vient des Corses, puisque plus de 14% des passages en caisse font l’objet de cet arrondi solidaire de quelques centimes, en appuyant sur la touche « OUI » lors du paiement par carte dans les magasins participants, hissant la région sur le haut du podium des régions généreuses. Au total, au niveau national, en 2025, 15 millions d’euros ont été collectés par près de 160 associations grâce à l’arrondi à l’euro supérieur lors du passage en caisse, selon microDON, filiale de La Banque Postale. Sur l’île, ce sont 97 482 € pour la Haute-Corse et 93 142 € pour la Corse-du-Sud qui ont été récoltés au cours de l’année passée. Et l’association Inseme en est la première bénéficiaire.



Une générosité qui n’étonne pas Laetitia Cucchi, présidente de l’association et pionnière de ce type d’initiative en France. « C’est en regardant un reportage à la télévision que j’ai découvert, dans certains pays d’Amérique latine, cette nouvelle forme de solidarité : une enseigne proposait à ses clients de faire de très petits dons, appelés “micro-dons”, lors de leur passage en caisse », raconte-t-elle. Le concept était simple : arrondir le montant de ses achats à l’euro supérieur. « J’ai tout de suite été séduite par ce geste facile, accessible à tous, sans démarches lourdes ni engagement », poursuit-elle.



De l’idée au projet concret



L’initiative voit officiellement le jour en 2014. Objectif : financer les projets d’Inseme, fondée en 2009, qui accompagne les Corses devant se rendre sur le continent pour se soigner. L’association intervient à trois niveaux : aide administrative, soutien financier pour le transport et l’hébergement, et représentation des usagers auprès des institutions. « L’argent récolté grâce à cette initiative nous permet de financer des billets de transport, des nuits d’hôtel ou même d’acheter des appartements », explique Laetitia Cucchi. Face à la saturation des hôtels et locations pour les patients, l’association décide, en 2017, d’acquérir ses propres logements. Aujourd’hui, Inseme possède neuf appartements à Marseille, Nice et Paris, ainsi qu’un dixième mis à disposition par un propriétaire généreux. « Au total, nous pouvons proposer dix appartements aux familles, car se loger reste souvent compliqué », souligne la présidente.