Réginald Ray (SCB) : « un très bon point pris à Reims »

Opération réussie face à Reims pour le Sporting Club de Bastia. Rentrés du stade Auguste-Delaune avec le point du match nul (0-0), les Bastiais, lanterne rouge, ont tenu tête à la meilleure équipe du championnat. Et même si, dans les derniers instants de la rencontre, les Turchini auraient pu espérer mieux, la prestation bastiaise est de bonne augure et rassure dans la course au maintien. Un jeu solide, intelligent et combatif, salué par Réginald Ray, le coach bastiais : « Défensivement, oui, on avait mis une organisation en place pour contrer la force offensive des Rémois. Sur cet aspect, je suis très satisfait. De défendre ensemble et de ne pas prendre de but. Je regrette qu’on n’ait pas mieux utilisé le ballon sur les deux mi-temps. Sur la fin, on peut faire le coup parfait. J’aurais voulu que l’on gère mieux nos situations d’attaque rapide et de récupération pour respirer un peu. »



L’entraîneur bastiais le confirme, sourire aux lèvres : « Dans notre situation, c’est un très bon point pris à Reims. Ça nous permet de continuer d’être à la lutte et de combattre pour le maintien. On a vu une équipe du Sporting se battre jusqu’au bout, les uns pour les autres. On ne fait pas tout bien, mais ce que dégage l’équipe à l’instant me plaît énormément. »

Avec ce match nul à l’extérieur, les Bastiais, toujours lanterne rouge, émargent désormais à 16 points. Une bonne opération qui place le Sporting au même nombre de points que le 17e, Laval (un match de retard), mais surtout à seulement trois petits points du barragiste Amiens, qui recevra Clermont ce lundi.



Un temps en mauvaise posture, les Bastiais sont désormais revenus dans la course et dans ce second championnat de fin de tableau, avec des matches à l’extérieur qui réussissent mieux aux Turchini : « Jouer à l’extérieur nous convient un peu mieux par rapport au profil de joueurs qu’on a, mais on doit aussi être capables, à domicile, avec nos supporters, de pouvoir faire la différence. »



Désormais, le coach bastiais se concentre sur la prochaine rencontre à la maison contre Troyes, le leader du championnat, le 16 février prochain. Dix jours pour préparer la rencontre et régler la situation administrative afin de permettre à Mehdi Merghem d’intégrer le onze bastiais : « Je pense que les germes sont là depuis quelque temps », a indiqué Réginald Ray. Désormais aux Bastiais de faire pousser ces germes de victoires vers le salut.



