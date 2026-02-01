Ligue 2 : Le Sporting Club de Bastia ramène le nul de Reims (0-0)

Stade de Reims – SC Bastia ( mi temps 0 -0 )

Stade Auguste-Delaune (9.245 spectateurs). Arbitre : Ahmed Taleb

Avertissemens

Stade Reims : Ibrahim (20ème)

SC Bastia : Ariss (40ème), Guevara (66ème), Placide (74ème)



Stade de Reims

Jaouen, Busi, Koné, Leoni, Akieme, Nakamura, Kotto, Zabi (Bojang (73ème), Ibrahim (Daramy), Benhattab, Tia (Gbané 72ème). Entraineur : Karel Geraerts





SC Bastia

Placide, Guevara, Akueson, Bohnert, Ariss, Meynadier (Janneh 45ème), Boutrah (Zaouai 78ème), Ducrocq, Eickmayer, Vincent (Sebas 67ème), Tomi. Entraineur : Reginald Ray





Aligné en 5-4-1 avec Felix Tomi seul en pointe, le SC Bastia présentait un dispositif résolument défensif pour chercher un résultat face un Stade de Reims en pleine lutte pour le titre. Fidèles à leur réputation de meilleure attaque de Ligue 2, les Rémois ont rapidement mis la pression sur une défense bastiaise regroupée à cinq.

La première situation turchina interviendra dès la 8e minute sur un coup franc dans l’axe à 22 mètres, obtenu après une faute sur Felix Tomi, sans danger toutefois pour la défense champenoise.

La maîtrise du jeu restait rémoise, avec une possession majoritairement dans la moitié de terrain bastiaise. Solides et disciplinés, les hommes de Réginald Ray opposaient un bloc défensif bien en place.





Offensivement, les Bastiais tentaient bien de piéger le Stade de Reims en contre-attaque. Une intention visible, notamment sur la chevauchée solitaire conclue par une frappe de Christophe Vincent (13e), ou sur cette tentative de centre de Felix Tomi à la 35e minute.

La première demi-heure est à sens unique, rythmée par les offensives champenoises. L’occasion rémoise la plus dangereuse de cette première période surviendra à la demi-heure de jeu : Patrick Zabi était lancé dans la surface de Johny Placide, mais sa frappe n'était pas cadrée. L’arbitre de la rencontre, Ahmed Taled, renvoyait les deux équipes aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Une première période marquée par la domination rémoise, bien contenue par une défense bastiaise sérieuse et appliquée.





Au retour des vestiaires, du changement sur le terrain : Jocelyn Janneh prenait la place de Tom Meynadier. Même chose côté Stade de Reims, avec l’entrée de Daramy à la place d’Ibrahim. Lors des cinq premières minutes de la seconde période, les Bastiais se montraient plus offensifs.

Les Rémois reprenaient toutefois rapidement leur rythme, notamment par l’intermédiaire de leur milieu de terrain Yassine Benhattab, qui mettait à contribution la défense bastiaise à plusieurs reprises. À l’heure de jeu, dans les six mètres bastiais, Keito Nakamura manquait l’occasion d’ouvrir le score pour les Champenois.

À la 65e minute, Johny Placide, bien aidé par Christophe Vincent, intervenait pour sauver une nouvelle fois le but bastiais. Réginald Ray décidait alors de renforcer l’animation offensive en faisant entrer Jérémy Sebas à la place de Christophe Vincent (67e).

À la 77e minute, Jérémy Sebas tentait sa chance sans succès. Dans la foulée, le portier bastiais s’illustrait de nouveau en stoppant une tentative rémoise. Puis côté bastiais, Alexandre Zaouai remplaçait Amine Boutrah (78e).

Jusqu’au coup de sifflet final, les Bastiais résisteront non sans mal aux assauts rémois.

En toute fin de rencontre l’effort de Jeremy Sebas n'étaitpas récompensé. L’attaquant bastiais ratait son duel et le corner qui sauivait ne donnait rien. L’arbitre sifflait alors la fin de la rencontre sur le score de 0 à 0.

Une bonne opération au terme de la soirée, avec ce match nul qui permet au SC Bastia de porter son total à 16 points au classement et de réduire encore un peu plus l’écart avec un adversaire direct.

