L'association "Soutien Parents Enfants Educateurs " organise un concours d'affiche pour alerter sur les addictions  05/02/2026

L'association "Soutien Parents Enfants Educateurs " Corse du sud avec l'aide de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse, organise un concours d'affiches " Danger ! Addictions" pour scolaires et parents.  
 
Toutes les addictions relèvent de la santé mentale et touchent les jeunes et les adultes. Les addictions sans produits, aux écrans, jeux vidéo, jeux de hasard et d'argent...et avec produits au tabac, alcool, médicament, gaz hilarant, drogue... constituent un thème à mettre en image.
 
Les affiches sélectionnées seront imprimées et placées dans les lieux fréquentés par les adolescents. 
 
En retour les gagnants et les participants recevront du matériel d'arts plastiques.
 
Les affiches de tout format et tout matériaux (peinture, collages, graff, photo...) sont acceptées jusqu'au 30 avril 2026. 
 
Vous pouvez les adresser par courrier au S.P.E.E 1er étage Bat.B immeuble MATTEI rond-point des 4 chemins 20137 PORTIVECHJU , en M.P sur la page facebook publique du S.P.E.E CORSE DU SUD ou par [mail:soutienparents.enfants.e2a@gmail.com]mail:mail%3Asoutienparents.enfants.e2a@gmail.com

