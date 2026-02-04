CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Municipales : à Figari, Jean Giuseppi brigue un deuxième mandat 04/02/2026 À Ajaccio, la Nuit du Conservatoire a illuminé la scène artistique locale 04/02/2026 Festival du cinéma italien de Bastia - "L’amore che ho" en hommage à la chanteuse sicilienne Rosa Balestreri 04/02/2026 Bastia -Tradition respectée à Notre-de-Lourdes avec la bénédiction des gorges. 04/02/2026
Les brèves

LDH section de Corse : soutien ) la protection civile de Corse  04/02/2026

"Aider, secourir, former"
La protection civile de Corse et l'Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile 2A ont été visées par des actes de malveillance. La LDH Corsica apporte son entier soutien aux deux associations ainsi qu’à leurs membres.
Elle ne peut que partager leur incompréhension et leur indignation face aux dégradations qu’elles ont subies et qui mettent à mal leur mission bénévole de secours à la population, souvent aux personnes les plus vulnérables. A juste titre, la Protection Civile de Corse rappelle sa devise « Aider, secourir, former ». Quelle inconscience peut s’en prendre à celles et ceux qui donnent de leur temps pour la solidarité ?

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos