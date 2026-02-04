À Ajaccio, la Nuit du Conservatoire a illuminé la scène artistique locale

C’est un évènement national qui invite chaque année les établissements d’enseignement artistique à ouvrir largement leurs portes au public, à travers des formats conviviaux et accessibles. La Nuit du conservatoire s’est déroulée vendredi soir au Palais des Congrès et a invité le public à découvrir le travail mené tout au long de l’année au sein des différentes disciplines enseignées dans l’établissement ajaccien.
« Ajaccio participe comme tous les conservatoires de France à cette nuit du conservatoire qui permet à la population de connaître ce conservatoire mais aussi de voir combien les élèves qui se produisent sont doués et arrivent à avoir un enseignement de qualité sur notre ville », sourit Simone Guerrini, adjointe au maire d’Ajaccio en charge de la culture.
Mais cette année, cette soirée a aussi revêtu une dimension un peu particulière particulière dans la cité impériale, en ce qu’elle a été organisée à une semaine de l’ouverture du nouveau Conservatoire au Finosellu. « C’est la dernière fois que les élèves du conservatoire se produisent ailleurs que dans leur site. Le nouveau conservatoire possède un auditorium de 200 places qui techniquement parlant est au top puisqu’il est vraiment aménagé pour la musique. Les musiciens auront grand plaisir à se produire là-bas », se réjouit Simone Guerrini.
En attendant ce changement majeur, l’édition 2026 de la Nuit du Conservatoire a été rythmée par plusieurs séquences artistiques successives, mettant en lumière la diversité des pratiques musicales, chorégraphiques et théâtrales du Conservatoire. Chœur d’enfants, théâtre, danse ou encore musique de chambre se sont succédés tout au long de la soirée, illustrant la vitalité de l’enseignement artistique à Ajaccio. Une dynamique qui s’inscrit dans une politique culturelle affirmée. « Ajaccio est une véritable capitale culturelle. Il s’y produit énormément de choses, que ce soit en théâtre, en musique ou en danse », insiste l’adjointe en charge de la culture, soulignant « un travail de longue haleine » mené en direction de la jeunesse. Une implication récemment reconnue par l’obtention du label « 100 % Éducation Artistique et Culturelle ». « Cela prouve notre engagement », appuie l’élue.
Et les perspectives ne s’arrêtent pas là. La Ville travaille également à l’ouverture d’un lieu dédié à l’Espace Diamant, pensé comme un théâtre conventionné jeune public. Un projet qui devrait, à terme, renforcer encore l’offre culturelle à destination des plus jeunes.
