À Ajaccio, la Nuit du Conservatoire a illuminé la scène artistique locale

Mais cette année, cette soirée a aussi revêtu une dimension un peu particulière particulière dans la cité impériale, en ce qu’elle a été organisée à une semaine de l’ouverture du nouveau Conservatoire au Finosellu. « C’est la dernière fois que les élèves du conservatoire se produisent ailleurs que dans leur site. Le nouveau conservatoire possède un auditorium de 200 places qui techniquement parlant est au top puisqu’il est vraiment aménagé pour la musique. Les musiciens auront grand plaisir à se produire là-bas », se réjouit Simone Guerrini.



En attendant ce changement majeur, l’édition 2026 de la Nuit du Conservatoire a été rythmée par plusieurs séquences artistiques successives, mettant en lumière la diversité des pratiques musicales, chorégraphiques et théâtrales du Conservatoire. Chœur d’enfants, théâtre, danse ou encore musique de chambre se sont succédés tout au long de la soirée, illustrant la vitalité de l’enseignement artistique à Ajaccio. Une dynamique qui s’inscrit dans une politique culturelle affirmée. « Ajaccio est une véritable capitale culturelle. Il s’y produit énormément de choses, que ce soit en théâtre, en musique ou en danse », insiste l’adjointe en charge de la culture, soulignant « un travail de longue haleine » mené en direction de la jeunesse. Une implication récemment reconnue par l’obtention du label « 100 % Éducation Artistique et Culturelle ». « Cela prouve notre engagement », appuie l’élue.

