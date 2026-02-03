CorseNetInfos
MSL Volley : le GFC Ajaccio s’impose à Paris (0-3)


Patrice Paquier Lorenzi le Mardi 3 Février 2026 à 21:49

Le GFC Ajaccio Volley a réalisé une performance de haut-niveau en allant s’imposer à Paris lors de la 19e journée de MSL. Les Ajacciens se sont imposés au forceps et au courage 3 sets à 0 après notamment un interminable second set. Grâce à cet exploit, les Ajacciens peuvent toujours croire au maintien même si les autres résultats de la soirée n'ont guère été favorables aux Gaziers. Il faudra maintenant battre Saint-Nazaire au Palatinu samedi prochain pour y croire encore plus.



(photos Paule Santoni)
(photos Paule Santoni)

Paris Volley - GFC Ajaccio : 0-3
Evolution du score : 23/25, 29/31, 21/25
Salle Pierre Charpy
800 spectateurs environ
 
Arbitre : Mme Carole Hepp et Mr Stéphane Juan
 
Six de départ 
 
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia ,Leroux, Salles, Socié, Bala, Patak , entraîneur : Frédéric Ferrandez
 
Paris
Mouiel (libéro,), Koops, Secretant, Wetter, Huetz, Molotkov Jacobsen, entraineur : Nikola Matijasevic

Le GFCA volley-ball a décroché une victoire importante, ce mardi soir, face Paris volley. Les joueurs de Frédéric Ferrandez se sont imposés 0-3 (23-25, 29-31, 21-25) et peuvent toujours croire au maintien, avant d'accueillir Saint-Nazaire, ce samedi, au Palatinu. Cette prochaine rencontre, face à l'avant dernier du championnat, sera décisive pour l'avenir des Gaziers , au sein de l'élite du volley français.






