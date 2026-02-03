MSL Volley : le GFC Ajaccio s’impose à Paris (0-3)

Paris Volley - GFC Ajaccio : 0-3
Evolution du score : 23/25, 29/31, 21/25
Salle Pierre Charpy
800 spectateurs environ
Arbitre : Mme Carole Hepp et Mr Stéphane Juan
Six de départ
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia ,Leroux, Salles, Socié, Bala, Patak , entraîneur : Frédéric Ferrandez
Paris
Mouiel (libéro,), Koops, Secretant, Wetter, Huetz, Molotkov Jacobsen, entraineur : Nikola Matijasevic
Le GFCA volley-ball a décroché une victoire importante, ce mardi soir, face Paris volley. Les joueurs de Frédéric Ferrandez se sont imposés 0-3 (23-25, 29-31, 21-25) et peuvent toujours croire au maintien, avant d'accueillir Saint-Nazaire, ce samedi, au Palatinu. Cette prochaine rencontre, face à l'avant dernier du championnat, sera décisive pour l'avenir des Gaziers , au sein de l'élite du volley français.
