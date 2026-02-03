Place à la première édition du forum des Métiers de la Mer en Balagne

Ce forum, pensé comme un carrefour entre formation et emploi, réunissait la région Académique de Corse, la collectivité territoriale de Corse, le Lycée Polyvalent de Balagne, le CFA du lycée maritime de Bastia, le CFA Amparà, le Medef, France Travail, l’Afpa, ainsi que des acteurs économiques majeurs tels que Corsica Linea et la Marine nationale. Une rencontre qui avait pour objectif de donner de la visibilité à l’ensemble des métiers liés à la mer, de la maintenance nautique à la logistique portuaire, en passant par la restauration embarquée, la cybersécurité maritime ou encore les énergies marines.



Une offre de formation unique en Corse



Pour Emeline Luciani, proviseure du lycée, cette première édition marque une étape importante. « Ce forum a vocation à présenter tous les métiers du monde maritime, qu’ils soient directs, comme la construction navale ou la maintenance ou connexes. Depuis septembre, nous avons ouvert un CAP en maintenance nautique, unique au sein de l’Éducation nationale en Corse ». Elle souligne aussi l’importance d’un maillage territorial. « Avec le lycée maritime de Bastia et le CFA Amparà, nous formons un trio complémentaire au service des jeunes et des adultes en reconversion. Ce forum permet aussi de mettre en relation directe les apprenants avec des entreprises qui recrutent».





La Marine nationale, un employeur d’avenir

Présente avec plusieurs équipes sur place, la capitaine de frégate Virginie a rappelé l’ampleur des besoins. « En 2026, la Marine nationale recrute 4 200 marins, contre 4 000 en 2025. Nous accueillons des profils de 16 à 30 ans, du sans-bac au bac +5, dans plus de 80 métiers». Elle a insisté sur la diversité des carrières, mécanicien, cuisinier, spécialiste radar, sous-marinier, expert cyber ou ingénieur nucléaire et sur l’ouverture totale aux femmes. « Toutes les spécialités sont accessibles. Il faut sortir des stéréotypes : la Marine, ce n’est pas seulement tirer sur des aussières », avant d’ajouter « Aujourd'hui, pour toutes les questions, il y a la Marine recrute.fr sur Internet, bien sûr, ou sinon se rendre au cirfa d'Ajaccio ».





Un enjeu d’orientation et de territoire

À l’occasion de la visite des partenaires, plusieurs jeunes ont témoigné de leurs parcours, illustrant l’importance de pouvoir se former en Corse sans être contraints de partir systématiquement sur le continent.

Les représentants de l’Academie de ont rappelé que cette initiative s’inscrit dans l’axe 5 du projet académique, centré sur l’orientation et l’adéquation entre formations et besoins du territoire.

Pour Anne Cardola, inspectrice d’académie et directrice académique des services de l’Éducation nationale de Haute-Corse, ce premier Forum des Métiers de la Mer s’inscrit pleinement dans la stratégie éducative territoriale et dans le projet académique porté par le rectorat de Corse. Elle a rappelé que l’orientation ne peut plus être pensée en dehors des réalités économiques locales et que l’École a un rôle central à jouer pour anticiper les besoins du territoire. « Notre mission ne se limite pas à former des élèves, mais à accompagner des trajectoires professionnelles cohérentes avec la réalité insulaire. La mer constitue un secteur structurant pour la Corse, à la fois en termes d’emplois, de développement durable et de souveraineté économique. Il était donc essentiel que l’Éducation nationale s’y engage pleinement». Selon elle, ce forum illustre une nouvelle manière de travailler, plus décloisonnée, entre établissements, institutions et monde professionnel. « Ce type de rencontre permet de donner du sens aux formations proposées en Corse et de montrer concrètement aux jeunes les débouchés qui existent ici. Il ne s’agit pas seulement de les orienter, mais de leur permettre de se projeter dans des parcours ambitieux, ancrés dans leur territoire».

Elle a également souligné l’importance du maillage entre collèges, lycées, CFA et université. « Nous devons construire des passerelles fluides, du collège jusqu’au supérieur, afin que chaque élève puisse trouver sa voie sans être contraint de quitter l’île par défaut. Ce forum est une étape dans cette construction collective».





Pour Pierre-Antoine Nesi, délégué régional et conseiller du recteur, l’organisation de ce premier Forum des Métiers de la Mer au Lycée Polyvalent de Balagne traduit la volonté claire de faire correspondre l’offre de formation aux besoins réels du territoire. Il a rappelé que l’événement est porté par l’académie de Corse en partenariat avec de nombreux partenaires.

« Ce forum n’est pas un simple salon d’information, mais un outil stratégique pour structurer une filière maritime corse. Nous travaillons en concertation avec les acteurs économiques afin de bâtir une carte des formations pertinente et durable».

Selon lui, la filière maritime est aujourd’hui l’une des plus dynamiques mais aussi l’une des plus tendues en termes de recrutement. « Les métiers de la mer vont du CAP au BTS et au-delà, avec l’appui de l’Université de Corse. L’objectif est de créer un véritable vivier local de compétences, pour que les entreprises corses puissent recruter sur l’île et que les jeunes puissent s’y projeter professionnellement».

Il a insisté sur l’axe 5 du projet académique, consacré à l’orientation et à l’insertion professionnelle. « Le recteur a fait de l’orientation un levier prioritaire. Ce forum s’inscrit pleinement dans cette démarche. Rendre visibles des filières d’avenir, valoriser les parcours techniques et professionnels, et offrir aux élèves une palette large de choix, sans distinction de genre».

Enfin, il a conclu en soulignant la dimension territoriale de l’initiative. « Dans une île comme la Corse, il est logique et nécessaire de mettre en avant les métiers maritimes. Ce premier forum ouvre la voie à d’autres événements thématiques qui permettront de renforcer l’ancrage des jeunes dans leur territoire et de répondre aux besoins économiques de demain. »

