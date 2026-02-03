Haute-Corse : le trafic de stupéfiants et les violences intrafamiliales en hausse malgré une délinquance contenue

(Photos Gérard Baldocchi)





L’état-major départemental de sécurité s’est réuni ce mardi après-midi dans les salons de la préfecture de Haute-Corse. Présidée par le préfet et le procureur de la République, l’instance a permis de dresser le bilan 2025 de la lutte contre la délinquance dans le département. Une délinquance générale qui s’inscrit dans la continuité des tendances observées ces dernières années avec 7 489 faits constatés, dont une baisse des atteintes aux biens de 6,14 % et une stabilité des atteintes aux personnes avec 1 770 faits.





De nouvelles formes de trafics de stupéfiants





La lutte contre les stupéfiants reste un enjeu majeur pour les forces de sécurité du département. En 2025, 147 gardes à vue et 47 incarcérations ont été enregistrées dans le cadre de procédures liées aux stupéfiants. Plusieurs saisies significatives ont également été réalisées, comme 98 kg d’herbe et résine de cannabis, 18 kg de cocaïne et plus de 900 g d’ecstasy. Sur le terrain, la police a notamment constaté « beaucoup de livraisons avec des deux roues », comme l’explique Anne Valla, directrice interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse. « Nous constatons que le profil des livreurs évolue : s’il s’agissait avant de jeunes majeurs, nous voyons maintenant des couples ainsi que des femmes. »





Du côté de la gendarmerie, la colonelle Caroline Auzeville, commandante du groupement de gendarmerie départemental de Haute-Corse, indique que le trafic se diversifie. « Nous avons saisi deux pieds de cannabis, notamment en Plaine orientale, ainsi que de l’ecstasy dans plusieurs bars et discothèques de Balagne. Nous avons également eu une activité du côté de la prison de Borgo, avec des projections et des livraisons par drones. » Elle insiste également sur un nouveau phénomène : l’utilisation de logements Airbnb loués pour quelques jours pour organiser des livraisons de stupéfiants. « Du côté de Vescovato, nous avons notamment eu des témoignages de voisins qui voyaient des colis être jetés par les fenêtres avant d’être récupérés par des scooters », précise-t-elle.





De plus, le protoxyde d’azote commence à être présent sur le territoire. Récemment, un conducteur a été interpellé en possession de deux bouteilles. Michel Prosic, préfet du département, a souligné que « nous serons vigilants pour stopper ce phénomène avec l’un des produits les plus dangereux avec une dépendance quasi immédiate ». Il a également indiqué que les services de l’État « n’hésiteront pas » à prononcer des fermetures administratives à l’encontre d’établissements distribuant ce type de produits.





Une hausse des violences intrafamiliales





Si les atteintes aux personnes demeurent globalement stables en Haute-Corse, les violences intrafamiliales affichent une hausse en 2025, et notamment sur les femmes et les mineurs, ces derniers représentant respectivement 74 et 25 % des victimes. Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a indiqué que les violences intrafamiliales ont représenté « 17 % de l’activité du tribunal correctionnel en 2025 », et que « 269 affaires ont été jugées, soit une hausse de 36 %, avec 234 condamnations ». Du côté des auteurs de violences intrafamiliales, le centre régional de prise en charge des auteurs mis en place dans le département a suivi 57 personnes, dont 55 sur décision judiciaire et deux sur adhésion volontaire.





Une forte insécurité routière



Le département est également touché par « une forte insécurité routière », même si le nombre d’accidents et de décès par rapport à 2024 a baissé cette année (14 décès en 2025 contre 22 en 2024). « On meurt plus sur nos routes qu’ailleurs », a quand même rappelé le préfet. Face à ce constat, les services de l’État ont multiplié les contrôles routiers, avec pas moins de 78 708 véhicules contrôlés, et 1 000 permis suspendus. Par ailleurs, le nombre de refus d’obtempérer a drastiquement augmenté de 122 % avec 20 faits recensés en 2025 contre seulement neuf en 2024. Enfin, depuis le décret du 29 décembre faisant des excès de vitesse de plus de 50 km/h des délits, trois suspensions de permis ont été réalisées.

