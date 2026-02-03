Bastia : les enseignants du collège Giraud suspendent la grève, une réouverture partielle du bâtiment annoncée

La grève des enseignants du collège Giraud à Bastia est suspendue. À l’issue de la réunion organisée ce mardi avec la Collectivité de Corse, les personnels ont décidé, en assemblée générale, de lever le mouvement, et les cours reprendront normalement ce mercredi. « Nous avons obtenu une probable réouverture partielle du bâtiment B la semaine prochaine », indique Pascal Pulicani, porte-parole de l’intersyndicale SNALC, STC et SNES-FSU. « C’est un ballon d’oxygène puisque nous allons pouvoir récupérer la salle des professeurs, le CDI, l’infirmerie et deux salles de cours. »





Les enseignants ont également obtenu « la création d’un comité de suivi par rapport aux travaux de réhabilitation du bâtiment ». « C’est un premier pas, maintenant on reste vigilants concernant la suite des événements, notamment parce que nous sommes toujours en attente d’un calendrier précis de réhabilitation du bâtiment », précise Pascal Pulicani.



La grève avait débuté ce lundi matin pour une quarantaine d’enseignants qui dénonçaient des conditions d’enseignement dégradées depuis la fermeture du bâtiment B, datant du XIXe siècle, après un affaissement du plancher survenu au mois de novembre. Si les 16 salles de classe concernées par la fermeture du bâtiment avaient été réparties dans les deux autres bâtiments en attendant les résultats d’un diagnostic structurel et d’éventuels travaux pour sécuriser l’établissement, selon les enseignants, les conditions d’enseignement ont été dégradées. « On fonctionne avec les bâtiments A et C, ce qui entraîne des déplacements incessants de la part de nos élèves et qui dégrade les conditions d'accueil pédagogique », détaillait Pascal Pulicani au début de la grève.



Après plusieurs heures de mobilisation, ils avaient finalement obtenu une rencontre avec la Collectivité de Corse, propriétaire des lieux. « Nous souhaitons un engagement écrit de la part de la Collectivité de Corse pour obtenir une réouverture partielle du bâtiment B, parce qu'on sait que certaines salles pourraient être rouvertes, et un calendrier des travaux pour l'ensemble de notre bâtiment. Il en va de l'intérêt de nos élèves, il en va de l'intérêt de nos conditions de travail, de l'ensemble de la communauté », expliquaient-ils lundi matin.



La rencontre s’est finalement tenue ce mardi après-midi dans l’enceinte du collège. À l’issue de la réunion et d’une assemblée générale, les enseignants ont donc décidé de suspendre le mouvement.

