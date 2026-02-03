Municipales 2026 - Selon l'Insee, 500 femmes manquent encore dans les conseils municipaux corses

Dans une étude publiée ce mardi, l’Insee s’intéresse à la composition des conseils municipaux en Corse à l’approche des élections municipales de mars 2026, marquées par l’entrée en vigueur de la parité obligatoire dans toutes les communes. Si jusqu’à présent seules les communes de plus de 1 000 habitants devaient respecter la parité sur les listes de candidats, désormais, « la parité est obligatoire pour toutes les communes, notamment celles de moins de 1 000 habitants, et les élections municipales seront également marquées par une absence du panachage, c’est-à-dire le fait de rayer des noms sur les listes », explique Stéphane Luquet, chef de projets d’études au sein de l’Insee en Corse.





L’étude révèle ainsi que la Corse accuse un retard notable dans la féminisation de ses conseils municipaux. En 2025, plus de 4 000 élus municipaux siègent sur l’île : 360 maires, 973 adjoints et 2 727 conseillers municipaux. Parmi eux, 38 % sont des femmes, soit un chiffre légèrement inférieur à la moyenne nationale (40 %). Mais ce chiffre est « un peu un trompe-l’œil » selon l’Insee, puisque « les communes dans lesquelles la parité est obligatoire font augmenter, de fait, la moyenne et le nombre de femmes ». « Si on regarde les communes qui n'étaient pas touchées par l'obligation de la parité, c'est-à-dire celles de moins de 1 000 habitants, on descend à 34 % de femmes dans les conseils municipaux. »





La répartition reste aussi très inégale selon les fonctions : 42 % des conseillers municipaux sont des femmes, contre 36 % des adjoints et seulement 12 % des maires. « Plus le niveau de responsabilité augmente au sein du conseil municipal et moins les femmes sont présentes », détaille Stéphane Luquet. De plus, la taille de la commune va accentuer cet écart, les communes les plus grandes étant très souvent dirigées par des hommes. « Sur les communes de moins de 1 000 habitants, un maire sur huit est une femme. On va passer à un maire sur dix pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants et à un maire sur seize pour les communes de plus de 3 500 habitants. » Des chiffres qui sont « une vraie particularité de notre territoire » puisque sur le continent, un maire sur cinq est une femme, quelle que soit la taille de la commune.





L’Insee constate également que la part des mairies dirigées par des femmes ne progresse pas en Corse depuis 2014, étant passé de 11 % à 12 % l’année dernière. À l’inverse, sur le continent, la part est passée de 17 % en 2014 à 21 % en 2025. « L'écart est en train de se creuser entre la Corse et le continent sur la féminisation des maires, et si on regarde dans le détail sur les communes de 3 500 habitants et plus, les femmes sont présentes à 6 %, un chiffre qui ne bouge pas depuis 2014, contre 19 % à l’échelle nationale. »





L’étude tente alors d’expliquer cette spécificité insulaire. Selon l’Insee, elle pourrait être expliquée par la prédominance des petites communes. « Les communes de moins de 1 000 habitants représentent huit communes sur dix en Corse, et étant donné que la parité n'était pas obligatoire, il n'y a pas eu d'incitation, d'obligation à féminiser les listes. On a aussi un faible renouvellement des équipes municipales, avec l'installation d'une force de l'habitude, et c'est difficile d'aller chercher des nouveaux candidats, et encore plus difficile d'aller chercher des femmes », souligne le chef de projets d’études au sein de l’Insee en Corse.



Pourtant, pour atteindre la parité sur l’ensemble des listes municipales lors des prochaines élections, il faudra recruter près de 500 femmes supplémentaires dans les conseils municipaux corses. Un « vrai défi » pour les 304 communes concernées par ce changement de réglementation selon l'Insee. « Ce sont des communes rurales, qui ont déjà un vivier de candidats limité, et où les équipes se renouvellent peu. Certaines ont aussi des maires sortants ou des candidats qui ont déjà du mal à avoir une liste complète, donc on va retrouver une difficulté supplémentaire pour eux. »

