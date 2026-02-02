La Corse-du-Sud a connu son mois de janvier le plus pluvieux depuis 1959

Ce début d’année a été particulièrement pluvieux en Corse. Au point que selon Météo France, "il s'agit du mois de janvier le plus pluvieux depuis le début des mesures en 1959 sur l'Aude, la Corse-du-Sud et le Finistère".



La pluie a en effet été particulièrement marquée en Bretagne, où il a plu deux jours sur trois et où il est tombé deux fois la normale mensuelle, ainsi que sur le Roussillon et la Corse (pluie un jour sur deux, entre 3 et 4 fois plus que la normale mensuelle).



Plus largement, en janvier, l'excédent pluviométrique national mensuel a atteint les 30%, en raison d'une succession de perturbations, dont la tempête Goretti et ses vents violents dans la nuit du 8 au 9 janvier, occasionnant même des inondations à répétition en fin de mois.



Si ce mois de janvier a été particulièrement pluvieux en France, pour sa première semaine, il a aussi été particulièrement froid, dans un contexte de réchauffement climatique qui reste de mise, a annoncé lundi Météo-France.



Niveau températures, malgré un mercure négatif et jusqu'à 10°C sous les normales durant la première semaine de janvier, à l'échelle du mois, la moyenne nationale est restée proche de la normale (+0,3°C).



"Le début de l'année s'est déroulé dans une ambiance souvent glaciale", mais cet épisode de froid, bien que "remarquable par son intensité", n'a pas "atteint le stade de vague de froid à l'échelle nationale, phénomène rare dans le climat" réchauffé par les activités humaines du 21e siècle, souligne Météo-France.



Néanmoins, "il n'avait pas fait aussi froid depuis février 2018" et au "paroxysme de l'épisode, les températures ont été inférieures à -5°C sur près des deux tiers nord de la France et sont restées négatives durant quatre journées consécutives dans le Nord-Est", avant de remonter dans la seconde partie du mois, note le prévisionniste national. Des chutes de neige conséquentes en plaine ont également été constatées, même si l'enneigement reste déficitaire sur la plupart des massifs du pays, à l'exception de la Corse et des Pyrénées.



Conséquence du temps souvent perturbé, si à l'échelle du pays, l'ensoleillement a été "proche de la normale",le déficit de soleil a atteint jusqu'à -20% près des frontières du nord, en Bretagne ou encore sur la moitié sud.



En revanche, les Pays de la Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes, le soleil a été plus généreux qu'à l'accoutumée (entre +10 et +40%).