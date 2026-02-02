Municipales 2026 : le fil de la campagne

Présentation de la liste Aiacciu Vivu
La présentation de la liste Aiacciu Vivu, vendredi 6 février 2026 à 18h30, Palais des Congrès, Aiacciu.
« Bastia, da oghje à dumane »
La présentation de la liste « Bastia, da oghje à dumane » mercredi 4 février à 17h à notre permanence du centre-ville (36, boulevard Paoli).
Bastia : ouverture de la permanence Uniti
La permanence électorale de Julien Morganti et la liste UNITI sera inaugurée ce mardi 3 février à partir de 18h au 32 bl Paoli.
Uniti per Siscu
La liste "Uniti per Siscu" organise une réunion publique le 7 février à 16h30à la salle des fêtes de Siscu.
-
La Corse-du-Sud a connu son mois de janvier le plus pluvieux depuis 1959
-
Tout ce qui a changé au 1er février
-
Bastia - La grève se poursuit au collège Giraud ce mardi, les enseignants obtiennent un rendez-vous avec la CDC
-
Cross- country : Plus de 400 participants dans les vignes du Domaine Peraldi à Ajaccio
-
Festival du cinéma italien de Bastia : « Il mio posto è qui » de Daniela Porto et Cristiano Bortone, une ode contre l’intolérance