Municipales 2026 : le fil de la campagne

Municipales 2026 : le fil de la campagne


La rédaction le Lundi 2 Février 2026 à 19:14

Cette rubrique est entièrement dédiée à ce scrutin. Nos lecteurs y trouveront toutes nos informations et l’ensemble de nos articles consacrés à la prochaine consultation : enjeux locaux, candidats, programmes, calendrier électoral, campagne et résultats. Un espace pensé pour suivre, comprendre et décrypter les municipales, commune par commune.



Municipales 2026 : le fil de la campagne

Présentation de la liste Aiacciu Vivu

 La présentation de la liste Aiacciu Vivu, vendredi 6 février 2026 à 18h30, Palais des Congrès, Aiacciu.

« Bastia, da oghje à dumane »

La présentation de la liste « Bastia, da oghje à dumane » mercredi 4 février à 17h à notre permanence du centre-ville (36, boulevard Paoli). 

Bastia : ouverture de la permanence Uniti

La permanence électorale de Julien Morganti et la liste UNITI sera inaugurée ce mardi 3 février à partir de 18h au 32 bl Paoli. 

Uniti per Siscu





