Bastia - le Salon des Affaires revient pour une 7e édition

Le Salon des Affaires revient à Bastia pour une 7e édition. Du 4 au 8 février, la place Saint-Nicolas accueille près de 80 exposants venus de Biguglia, Ajaccio, L’Île-Rousse, Corte ou encore Porto-Vecchio sous un chapiteau d’environ 1 600 m². Un événement décrit comme étant « un rendez-vous économique majeur du début d’année » pour la Fédération des unions de commerçants et artisans du Grand Bastia, organisatrice du salon. « On l’utilise comme une vitrine pour faire découvrir des boutiques et augmenter un petit peu leur fréquentation », explique Olivier Louis Simoni, vice-président de la fédération.





Cette année, les visiteurs pourront découvrir une large palette d’articles « de prêt-à-porter femmes, hommes et enfants, d’accessoires, de décoration, de bijoux, de sport, de beauté et de loisirs créatifs ». Et si de nombreuses boutiques étaient déjà présentes sur le salon les années précédentes, les organisateurs précisent que l'événement voit « entre 15 et 25 % de renouvellement » année après année. « On a l’avantage d'avoir ouvert le Salon des Affaires à l’ensemble des microrégions de Corse », précise Olivier Louis Simoni. « Les boutiques communiquent là-dessus, et leurs clients viennent sur Bastia pour voir leurs commerçants, mais aussi pour découvrir les autres commerçants de toutes les régions. »





Selon les organisateurs, l’événement permet également « d’augmenter la fréquentation de leurs magasins ». « Ils viennent souvent de régions à faible population et en fin de compte, ça permet de recevoir une autre clientèle. C'est une belle influence, ça permet d'augmenter un petit peu le chiffre d'affaires et la visibilité de ces boutiques. Et souvent, au cours de l’année, je rencontre des commerçants qui me disent qu’ils ont revu des clients qui étaient venus sur le salon en février et qui se sont arrêtés dans leur boutique en étant de passage dans la région. Finalement, c’est une vitrine. Ça permet à certains commerçants de faire découvrir leur marque et leur savoir-faire. »





Un levier pour le commerce de proximité





Au-delà des stands, l’événement s’inscrit dans une démarche plus large de la Fédération des unions de commerçants et artisans du Grand Bastia, qui vise à soutenir le commerce de proximité face à la concurrence des grandes enseignes et du commerce en ligne. « Ça fait partie d’un plan de développement économique, et surtout d'une volonté de proximité. La fédération est là pour créer un système économique durable, mais surtout un système économique vertueux, orienté pour la défense du commerce de proximité », souligne le vice-président de la fédération. « Il en a besoin, parce qu’on est quand même assaillis par les grandes enseignes, les franchises… Le salon, c’est une des armes qu'utilise la fédération pour promouvoir le commerce de proximité. »



Selon les organisateurs, le Salon des Affaires permet en effet de faire vivre, durant quatre jours, le centre-ville de Bastia et ses commerces. « Depuis sa création, le salon attire en moyenne entre 18 000 et 20 000 visiteurs, et on est toujours sur cette même courbe. Il y a quand même une belle fréquentation, et ça permet de faire vivre l'ensemble du centre-ville, que ce soit les restaurateurs, les cafetiers, mais aussi les autres magasins, parce que quand les gens viennent au salon, ils font souvent un tour en ville après pour aller voir les autres boutiques, surtout quand c’est des gens qui viennent d’autres régions. En fait, il y a toute une découverte », indique Olivier Louis Simoni.

