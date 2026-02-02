Ajaccio : La troupe corse des Restos du Cœur revient en scène pour un 3e spectacle événement au Palatinu

Patrick Fiori, Jean-Charles Papi, Jean Menconi, Florian Carrié et bien d'autres

Quarante ans après la création des Restos du Cœur, la solidarité continue de s’exprimer en musique. Le samedi 28 février prochain, la Troupe Corse des Restos du Cœur présentera son troisième spectacle au Palatinu, à Ajaccio, avec deux représentations prévues à 14h30 et 20h30. Après deux éditions couronnées de succès, ce nouveau rendez-vous s’annonce exceptionnel. Créée spécialement pour l’événement, la troupe rassemble près d’une cinquantaine d’artistes insulaires – chanteurs, musiciens, humoristes et danseurs – autour d’un projet artistique entièrement bénévole. L’intégralité des bénéfices sera reversée aux Restos du Cœur de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.À l’origine de cette aventure humaine et artistique débutée en 2024, Régis Gomez, musicien ajaccien et organisateur du spectacle. « J’ai proposé cette idée après avoir regardé un spectacle des Enfoirés à la télévision. Je me suis dit qu’on avait également de très bons chanteurs chez nous et le support artistique pour organiser ce type de concert en Corse », explique-t-il. Rapidement, le projet prend forme grâce au soutien d’artistes, des instances des Restos du Cœur et de nombreux bénévoles insulaires. Le succès est immédiat. « On a été surpris par l’engouement du public. La première année, la billetterie a explosé en moins d’une semaine. Sur les deux premières éditions, près de 100 000 euros ont été récoltés, soit autant de repas distribués. C’est une immense fierté », souligne l’organisateur.Pour cette troisième édition, la scène du Palatinu accueillera des artistes insulaires de renom, tels que Jean-Charles Papi, Jean Menconi, Florian Carrié ou Jean-Pierre Marcellesi, aux côtés d’artistes de la scène nationale comme Patrick Fiori, Claire Keim ou Bénabar. Le spectacle rendra hommage aux années 1985, date de création des Restos du Cœur, et 1986, année de la disparition de Coluche, à travers un concert scénarisé et chorégraphié par Francky De Peretti, notamment, accompagné d’un orchestre en live. Chaque artiste interprétera des titres de la scène nationale et internationale, pour un moment de partage et d’émotion. Parmi les fidèles de l’événement, le chanteur ajaccien Florian Carrié témoigne : « C’est la troisième année que je participe à ce formidable projet. Il y a une vraie énergie de troupe. On ne se voit pas toute l’année, mais on se retrouve ici dans une ambiance incroyable, au service d’une cause essentielle. C’est une grande fierté ».La troisième édition du spectacle de la Troupe corse des Restos du cœur aura lieu le samedi 28 février 2026 au Palatinu, à Ajaccio.Deux représentations sur prévues à 14h30 et 20h30Pour acheter vos billets :Les lundis et jeudis de 14h à 17hLes mardis de 9h à 12h