Bastia - La grève se poursuit au collège Giraud ce mardi, les enseignants obtiennent un rendez-vous avec la CDC

Alors que les enseignants du collège Giraud à Bastia avaient débuté un mouvement de grève ce lundi matin, la poursuite du mouvement de grève a été actée pour la journée de mardi lors d’une assemblée générale qui s’est tenue ce lundi après-midi. En parallèle, une réunion avec la Collectivité de Corse, propriétaire des lieux, devrait se tenir dans l’enceinte du collège mardi après-midi. Suite à cette réunion, les enseignants affirment qu'ils décideront « de la poursuite ou non du mouvement ».





À l’appel de l’intersyndicale SNALC, STC et SNES-FSU, une quarantaine d’enseignants avaient entamé un mouvement de grève ce lundi matin. Une mobilisation qui faisait suite à la fermeture du bâtiment B après un affaissement du plancher survenu au mois de novembre. « On a eu une fermeture d’un de nos trois bâtiments et depuis, il y a eu une dégradation de nos conditions d'enseignement. Nous fonctionnons en mode dégradé : ce terme n'est pas de mon fait, mais de celui du recteur de l’académie », expliquait Pascal Pulicani, porte-parole de l’intersyndicale.





Après l’affaissement du plancher dans ce bâtiment du XIXe siècle, les 16 salles de classe concernées par la fermeture du bâtiment ont été réparties dans les deux autres bâtiments en attendant les résultats d’un diagnostic structurel et d’éventuels travaux pour sécuriser l’établissement. Mais selon les enseignants, les conditions d’enseignement ont été dégradées depuis la fermeture du bâtiment B. « On fonctionne avec les bâtiments A et C, ce qui entraîne des déplacements incessants de la part de nos élèves et qui dégrade les conditions d'accueil pédagogique. J'ajoute qu'en plus, la salle des professeurs globale est aussi fermée, ce qui empêche la concertation pédagogique. Nous n'avons plus de CDI, et notre infirmerie fonctionne aussi très difficilement », détaille Pascal Pulicani.



Ce lundi matin, ils se disaient « dans l'attente de réponse de la Collectivité de Corse pour un calendrier des travaux ». « Nous souhaitons un engagement écrit de la part de la Collectivité de Corse pour obtenir une réouverture partielle du bâtiment B, parce qu'on sait que certaines salles pourraient être rouvertes, et un calendrier des travaux pour l'ensemble de notre bâtiment. Il en va de l'intérêt de nos élèves, il en va de l'intérêt de nos conditions de travail, de l'ensemble de la communauté. »

Elle devrait se tenir ce mardi.

