Un navire de croisière bloqué à l'entrée de Marseille par des marins grévistes de la Corsica Linea et de La Méridionale

Le MSC Orchestra, un navire de croisière en provenance de Barcelone, est bloqué depuis lundi matin dans la rade du port de Marseille, où il devait faire une halte, par des marins en grève pour défendre le pavillon français en Méditerranée.



"Nous bloquons toute entrée par la passe nord du port", affirme à l'AFP Frédéric Alpozzo, secrétaire général CGT des marins de Marseille.



Un porte-parole du Grand port maritime de Marseille confirme que le navire, dans lequel se trouvent notamment un spa, une salle de fitness et divers restaurants et qui peut accueillir plus de 3.200 passagers, était "encore en attente". L'accès nord du port de croisière est bloqué, en conséquence aucun navire ne peut accoster de ce côté.



La CGT marins avait déposé la semaine dernière un préavis de grève de 48 heures débutant lundi matin afin de "sécuriser les emplois" notamment chez la Corsica Linea et la Méridionale.



Le syndicat pointe du doigt l'arrivée de compagnies opérant sous pavillon étranger sur les lignes desservant le continent français avec le Maghreb et certaines destinations corses. Employant des marins sous des conditions sociales moins-disantes, il les accuse de concurrence déloyale.



"Les marins de ces bateaux n'ont pas de contrats français et sont payés entre 650 et 1.200 dollars par mois. Contre ça, on ne peut pas lutter", s'insurge M. Alpozzo. Il exige que l'État français force les compagnies à respecter la législation française quand les compagnies "viennent s'installer en France".



"Il n'est pas normal que ces compagnies puissent utiliser un pavillon international", ajoute-t-il.



La CGT a avancé plusieurs revendications dont "l'arrêt des autorisations d'escale de Corsica Ferries sous pavillon international italien entre Sète et les ports de Corse", "l'interdiction du pavillon italien international sur les lignes territoriales françaises à passagers" ou encore "l'engagement écrit de l'État garantissant le financement des DSP (délégations de service public, NDLR) maritimes Corse-continent jusqu'à leur terme en 2030".