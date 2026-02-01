Football Grand Sud - La SVARR reprend des couleurs

Cette journée à cheval entre le mois de janvier et de février a débuté samedi par le match de R1 entre Eccica et Porto-Vecchio à Propriano. Une rencontre importante entre deux équipes qui luttent pour le maintien. Face à la lanterne rouge, les Moustiques se sont imposés 3 buts à 1 et engrangent un précieux succès.



Ce dimanche après-midi, Le Sud FC qui recevait la Casinca a été tenu en échec sur le score vierge de 0-0. Un troisième match sans succès pour les hommes de Pierre Mariotti qui marquent le pas.

De son côté, la SVARR, après sa courte défaite face à Corte, s'est relancé à domicile face à Afa en s'imposant largement quatre buts à un. Une victoire qui permet aux joueurs du Valincu de demeurer en tête pour cette entame du cycle retour.





Pour le compte du championnat de Régional 2, les Bonifaciens se déplaçaient sur le terrain de Calinzana. Un déplacement balanin qui s'est soldé par un partage des points 2 à 2.





En Régional 3 dans le duel des réserves, l'AS Porto-vecchio a pris le meilleur sur Afa 3 à 2 sur le synthétique du Pruneddu.

Enfin en R4, le FC Sotta qui recevait la réserve de Corte s'est lourdement incliné 7 buts à 2, alors que dans le même temps, l'AS Rocca-Taravu qui accueillait la réserve du GFC Ajaccio a été battu à Ciniccia 3 buts à 2.