Dichjarazioni di Ponti Novu - Entulà, Trinacria e Core In Fronte contru à a militarizazzioni di i so tarritori

Cette initiative commune s’inscrit dans un contexte international qu’elles jugent marqué par les impasses du système capitaliste et par une montée des logiques de guerre.

Les trois mouvements revendiquent la reconnaissance de leurs nations sans État, le droit à l’autodétermination et à l’indépendance. Ils défendent également une vision de la Méditerranée comme un espace de paix, de souveraineté des peuples, de démocratie et de justice sociale.





Opposées à l’utilisation de leurs territoires comme bases militaires, les organisations appellent à leur démilitarisation et à la restitution des terres concernées. Elles entendent structurer une résistance populaire face aux politiques menées par les États français et italien ainsi que par l’OTAN, et lancent un appel aux forces patriotiques et sociales pour renforcer cette mobilisation commune.