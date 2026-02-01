Dichjarazioni di Ponti Novu - Entulà, Trinacria e Core In Fronte contru à a militarizazzioni di i so tarritori

Cette initiative commune s’inscrit dans un contexte international qu’elles jugent marqué par les impasses du système capitaliste et par une montée des logiques de guerre.
Les trois mouvements revendiquent la reconnaissance de leurs nations sans État, le droit à l’autodétermination et à l’indépendance. Ils défendent également une vision de la Méditerranée comme un espace de paix, de souveraineté des peuples, de démocratie et de justice sociale.
Opposées à l’utilisation de leurs territoires comme bases militaires, les organisations appellent à leur démilitarisation et à la restitution des terres concernées. Elles entendent structurer une résistance populaire face aux politiques menées par les États français et italien ainsi que par l’OTAN, et lancent un appel aux forces patriotiques et sociales pour renforcer cette mobilisation commune.
A Dichjarazioni di Ponti Novu, 31 di ghjinnaghju 2026
L'urganizazioni sardi, siciliani è corsi – Entulà, Trinacria e Core In Fronte –custruiscini una nova andatura di u so muvimentu intarnaziunali contru à a militarizazzioni di i so tarritori.
Dopu l'analisi cumuna di a situazioni intarnaziunali chi iscrivi una nova tappa di cuntradizzioni di u sistema capitalista chi pidda particularmenti in ustaggiupopuli e nazioni, dicidani insembu di piddà iniziativa pulitica chi tocc’ à :
Par un avvena di prugressu suciali, di spannamentu è di subranità pupulari.
INNÒ À A GUERRA. INNÒ À U CULUNIALISIMU. INNÒ À L IMPERIALISIMU.
U Mediterraniu hè nosciu è u firmarà.
- A ricuniscenza di i nosci tre nazioni senza Statu in cori di u Mediterraniu.
- A ricuniscenza di u so drittu à l’autoditirmazioni è à l’indipendenza.
- A ricuniscenza di u Mediterraniu comu spaziu naturali è storicu di paci, di populi subrani, di libartà, di dimucrazia e di ghjustizia suciali, di cuuperazioni e di mutualisimu.
- A missa in ballu d’un azzioni intarnaziunali cumuna chi cuncirnighja tantusti dritta chi u riacquistu di i tarri oghji suttumissi à a militarizazzioniimperialista.Sti punta s’iscrivini in a cuntinuità di u nosciu muvimentu chi ha parmissu di metta in rilievu :
- Ricusà l’impiegu di i nosci tarri comu basi d’intarvinzioni militari.
- Uttena chi i nosci tarri sighini smilitarizzati e resi à i nosci populi.
- Urganizzà a risistenza pupulari incu un travaddu di mubilizazzioni e di presa di cuscenza.
- Custruì una transizioni pulitica à a prisenza e à a pulitica di i Stati taliani èfrancesi è a pulitica di l’Otan.Chjamemu tutti i forzi patriottichi e suciali à rinfurzà a noscia azzioni.
Par un avvena di prugressu suciali, di spannamentu è di subranità pupulari.
INNÒ À A GUERRA. INNÒ À U CULUNIALISIMU. INNÒ À L IMPERIALISIMU.
U Mediterraniu hè nosciu è u firmarà.
