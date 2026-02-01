A màghjina : E cime innevate di u Fium’Orbu à l'alba
À l’aube, les sommets enneigés du Fium’Orbu s’embrasent sous la lumière naissante. Le soleil levant fait rougeoyer la neige et renvoie des teintes chaudes sur la montagne, tandis que la vallée demeure encore dans l’ombre de la nuit qui s’efface.
