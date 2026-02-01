CorseNetInfos
A màghjina : E cime innevate di u Fium’Orbu à l'alba


le Dimanche 1 Février 2026 à 07:15

À l’aube, les sommets enneigés du Fium’Orbu s’embrasent sous la lumière naissante. Le soleil levant fait rougeoyer la neige et renvoie des teintes chaudes sur la montagne, tandis que la vallée demeure encore dans l’ombre de la nuit qui s’efface.
Si, comme Géraldine Guerinot, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







