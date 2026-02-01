Asco - Une voiture avec trois jeunes chute dans un ravin de 50 m. Un mort trois blessés

CorseNetInfos
La rédaction le Dimanche 1 Février 2026 à 07:38

Un. dramatique accident de la circulation est survenu ce samedi vers 20h30 au pont de la Roggia sur la commune d'Ascu. On déplore un mort - un jeune de 18 ans - et trois blessés.



Pour une raison encore indéterminée, une voiture seule a quitté la route, avant de chuter de plus de 50 mètres dans un ravin, pour finir sa course dans la rivière d’Asco.
Le véhicule transportait quatre jeunes âgés de 17 à 20 ans.
Trois victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Bastia, dont deux héliportées par le Dragon 2B.
Un jeune homme de 18 ans est décédé dans l’accident.
Les secours ont mobilisé six véhicules du SIS 2B, ainsi que l’hélicoptère Dragon 2B.
Plus d'infos à venir.




