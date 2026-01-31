CorseNetInfos
MSL Volley - Le GFC Ajaccio battu par Tourcoing au Palatinu


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 31 Janvier 2026 à 21:03

Le GFC Ajaccio Volley-Ball a été sèchement battu, ce samedi soir au Palatinu, face à Tourcoing (0-3). Sans démériter, les Ajacciens sont tombés sur une solide équipe nordiste, qui a fait étalage de tout son talent. Le club rouge et bleu reste lanterne rouge de la MSL avec 11 points et jouera une grande partie de son avenir en championnat la semaine prochaine avec deux rencontres décisives à Paris et face à Saint-Nazaire.



(photos Paule Santoni)
GFC Ajaccio - Tourcoing : 0-3
Evolution du score : 23-25, 21-25, 16-25
Complexe du Palatinu
1 200 spectateurs environ
 
Arbitre : Mrs Sylvain Gilbert et Sylvain Vermande
 
Six de départ 
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Le Roux puis Neto, Salles, Socié puis Lacassie, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez

Tourcoing
Loubeyre (libéro), Martinez, Stahl, Antov, Luengas, Dias, Roehrig, entraineur : Dorian Rougeyron
 
Après la mauvaise nouvelle apprise la veille, avec la confirmation de la sanction par la DNACG et donc du retrait de points notamment, le GFCA Volley avait à cœur de montrer qu’il ne voulait pas abdiquer malgré les aléas. Lanterne rouge, avec 4 points de retard sur Chaumont et Saint-Nazaire avant les rencontres du week-end, les Gaziers recevaient une nouvelle grosse cylindrée de la MSL, Tourcoing, 3e du championnat.
 
Une semaine prochaine décisive
Pour ce rendez-vous, et ce choc de la 18e journée, les Ajacciens, entamaient la rencontre avec cœur et détermination mais se heurtait à une solide équipe nordiste (6-6) puis (10-11). Mais, peu à peu, la puissance nordiste, et notamment d’Antov, et son block efficace faisait la différence en milieu de set (14-11) puis (16-19). Malgré le sang neuf apporté par le coach ajaccien, et sans démériter, le GFCA devait pourtant s’incliner dans la première manche face aux Nordistes (23-25).
 
Le combat montait encore d’un cran dans le 2e set entre les deux équipes avec des Ajacciens, toujours aussi courageux (5-6), mais trop inconstants à la réception pour inquiéter le 3e du championnat (9-15), (10-17) puis (16-20). Malgré une bonne fin de set, ramenant les Gaziers à trois petits points, Tourcoing remportait également la deuxième manche (21-25). Les Ajacciens, atteint moralement, sombraient ensuite dans la 3e manche face à des Nordistes bien décidés à ne rien lâcher (16-25)
 
Après cette lourde défaite, le club rouge et bleu reste lanterne rouge de la MSL avec 11 points et jouera une grande partie de son avenir en championnat la semaine prochaine avec deux rencontres décisives à Paris et face à Saint-Nazaire.

 





